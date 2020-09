Noted, riunite note e file audio anche su Apple Watch

Noted. è l’app che permette di riunire note e file audio all’interno di un’unica interfaccia, non solo su iPhone e iPad, ma anche su Apple Watch, avendole sempre a disposizione anche direttamente al polso.

Noted è un’applicazione per la registrazione audio, che vi aiuterà a prendere appunto, e dunque perfetta per riunioni, colloqui, interviste e conferenze. L’app è particolarmente utile perché evita di dover passare in rassegna pagine di note o ore di audio; questo perché è possibile aggiungere alle note un #TimeTag, per ascoltare immediatamente i momenti chiave, così da mantenere i propri appunti audio puliti e ordinati.

Noted aiuta certamente gli studenti, così da aiutarli a studiare in modo più intelligente. Taggando momenti specifici in lezioni e seminari, sarà sufficiente apporre rapidamente un tag per poi tornare in seguito su quel particolare momento.

L’app consente di registrare e riprodurre note audio, cercare un momento chiave usando #TimeTag, senza scorrere l’intero audio, regolare la velocità di riproduzione, ridurre il rumore di sottofondo. Inoltre, propone anche ricco editor di testo su iOS e iPadOS, completo di strumenti di formattazione e opzioni. Ancora, presente la funzione per il dettato, dove l’utente potrà parlare, mentre l’app trascriverà, trasformando la propria voce in un testo scritto.

Noted si scarica gratis da App Store come applicazione universale, risultando così compatibile con iPhone, iPad e Apple Watch. Propone poi abbonamenti annuali o mensili a pagamento.