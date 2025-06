Microsoft Bing Video Creator genera video gratis dalle tue parole

Basta scaricare l’app Ricerca Microsoft Bing per iPhone, iPad e Android per avere subito a disposizione Bing Video Creator: è basato su Sora di OpenAI e permette di generare brevi video con tecnologia AI gratis, semplicemente descrivendo la scena che l’utente desidera.

Per accedere alla funzione basta selezionare il tasto menu nell’angolo in basso a destra dell’app e scegliere Creatore di Video. È stata rilasciata in tutto il mondo, Italia inclusa, con la sola eccezione di Cina e Russia.

Essendo gratis e al debutto arriva con alcuni limiti: è in grado di generare video lunghi solamente cinque secondi, senza audio ed esclusivamente in 9:16, quindi in formato alto e stretto dei video in verticale alla TikTok.

Quando si inizia ogni utente può creare fino a 10 video in modalità Fast che vengono generati in pochi secondi: superato il limite è possibile continuare a generare video gratis, ma il sistema passa alla velocità Standard.

In questo caso la generazione può richiedere anche alcune ore e l’utente viene informato con una notifica quando il lavoro è finito, pronto per essere visualizzato, scaricato e condiviso via mail e sui social preferiti.

In alternativa, una volta superato il limite di 10 video, si può avere di nuovo la generazione in modalità Fast accumulando 100 punti Microsoft Rewards. I punti si possono guadagnare navigando ed effettuando ricerche con Bing dal computer o dispositivi mobile tramite l’app omonima, all’interno del box ricerche di Windows, giocando con i titoli Xbox ed effettuando acquisti sugli store digitali Microsoft per film, TV e videogiochi.

Ancora è possibile mettere in coda la creazione di massimo tre video in contemporanea: per generarne un altro occorre attendere che ne venga completato uno.

Per ottenere risultati migliori Microsoft consiglia di scrivere prompt descrittivi, aggiungendo dettagli per soggetto, paesaggio o movimenti. Allo scopo tornano utili verbi d’azione, per video più dinamici e aggettivi per l’ambientazione, come per esempio cinematografica, solare, sognante e cos’ via.

Con il debutto di Bing Video Creator nell’app mobile per iPhone, iPad e Android, Microsoft anticipa che la funzione verrà estesa anche sul web e su computer desktop e che in futuro permetterà di generare video AI anche in formato 16:9.

