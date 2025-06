Microsoft vuole mettere fine alla confusione intorno allo standard USB-C

USB-C è una tecnologia molto interessante ma a rendere complicato, quello che dovrebbe essere semplice è il consorzio che porta avanti lo standard. I cavi USB-C, infatti, non sono tutti uguali: supportano la ricarica con potenze diverse e, in alcuni casi, trasferiscono anche dati con velocità fino a 5 Gbps, 10 Gbps, 20 Gbps e 40 Gbps.

I cavi USB-C possono essere certificati USB-IF o Thunderbolt per essere compatibili con i più elevati standard del settore. Sono inoltre disponibili in varie lunghezze, che forniscono soluzioni cavo passive e attive per migliorare il trasferimento dei dati.

Microsoft vuole fare chiarezza intorno ai requisiti minimi che i produttori devono rispettare per offrire agli utenti tutte le funzionalità dello standard USB Type-C, evitando che i gli utenti si ritrovino con porte che non funzionano come previsto o senza alcune funzionalità attese.

Secondo un recente report di Microsoft, il 27% degli utenti di PC Windows con una porta USB4 ha ricevuto una notifica di funzionalità limitate. Lo standard USB-C non aiuta ed è possibile, ad esempio, sfruttare cavi con specifiche USB 2.0, 3.0 e 4.0 che è possibile collegare alla stessa porta ma ottenere funzionalità diverse da cavo a cavo, complicando la vita ai meni esperti e Windows che mostra un messaggio di errore se ritiene che ci potrebbero essere incongruenze di versione.

Ogni cavo può avere sue specificità (alcuni modelli offrono prestazioni migliori, alcuni supportano l’USB Power Delivery, la funzionalità DisplayPort Alt Mode e altre funzionalità ancora). Microsoft ha deciso di rende obbligatorie le funzionalità opzionali con il Windows Hardware Compatibility Program (WHCP) per le porte USB Type-C. La tabella che riportiamo elenca i requisiti minimi per ottenere la compatibilità WHCP su notebook e tablet.

In patica tutti i computer con porte USB Type-C devono offrire ricarica e DisplayPort Alt Mode. Tutti i sistemi mobile con porte USB4 devono supportare Thunderbolt 3, PCI Express tunneling, DisplayPort (fino a due monitor 4K) e almeno 15 Watt (7,5 per i tablet). I produttori hardware possono verificare il rispetto dei requisiti minimi mediante il Windows Hardware Lab Kit: superati i test, i driver ottengono la certificazione WHCP da Microsoft e gli utenti non vedranno più messaggi di potenziali problemi (funzionalità limitate) quando collegheranno dispositivi certificati alla porta USB-Type C. I PC offerti con l’aggiornamento a Windows 11 24H2 dovranno obbligatoriamente essere certificati WHCP.

L’USB Implementers Forum (USB-IF) ha predisposto vari logotipi per far comprendere meglio il tipo di cavo con cui si ha a che fare, ma la loro indicazione non è obbligatoria e questi – oltre a essere spesso minuscoli – riportano in ogni caso l’indicazione della velocità solo quando supera i 480 Mb/s.

A confondere ulteriormente tutto, c’è il protocollo Thunderbolt 3 che utilizza l’interfaccia USB-C e che raggiunge una velocità di trasferimento massima pari a 40 Gbit/s. Per fortuna quest’ultima tipologia di cavi può essere facilmente riconosciuta per la presenza del logo Thunderbolt (il simbolo stilizzato di un fulmine) sul rivestimento esterno dei connettori. Un collegamento Thunderbolt 3 comprende comunque parallelamente anche un ingresso USB 3.1 Gen 2.