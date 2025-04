Microsoft licenzia la dipendente che ha protestato al 50° anniversario

Pubblicità

Microsoft ha licenziato Ibtihal Aboussad, la dipendente che ha protestato durante la celebrazione del 50° anniversario dell’azienda, interrompendo il discorso di Mustafa Suleyman, CEO dell’AI della Casa di Redmond.

“Sei un profittatore di guerra. Smettete di usare l’intelligenza artificiale per il genocidio”, aveva detto Ibtihal Aboussad durante un evento a Redmond (Washington). In una mail inviata dopo la proetsta vari colleghi, la donna aveva riferito che la protesta era necessaria affermando che dall’inizio dell’anno modelli di intelligenza artificiale di Microsoft e OpenAI sono stati utilizzati come parte di un programma militare israeliano per selezionare gli obiettivi dei bombardamenti durante le guerre a Gaza e in Libano.

Il sito The Verge riferisce che la donna è stata licenziata per “atti di insubordinazione”, in altre parole “cattiva condotta”.

Aboussad non è stata la sola persona a protestare nell’ambito dell’evento Microsoft: una secondo manifestante, Vaniya Agrawal, ha successivamente interrotto il discorso del co-fondatore dell’azienda Bill Gates, dell’ex CEO Steve Ballmer e del CEO Satya Nadella. I due dipendenti Microsoft hanno inviato mail separate a migliaia di colleghi esortando Microsoft ad annullare i contratti con il governo israeliano.

“Questa mattina, hai interrotto il discorso del CEO AI di Microsoft Mustafa Suleyman durante l’evento di Redmond (Seattle) per il 50° anniversario della fondazione dell’azienda, urlando e puntando il dito contro il CEO davanti a un pubblico con migliaia di persone, riferendo accuse ostili, immotivate e altamente inappropriate contro il CEO, l’Azienda e Microsoft in generale”, si legge nella mail inviata a Ibtihal Aboussad.

“Sebbene il CEO sia rimasto calmo e abbia tentato di stemperare la questione, la tua condotta è stata così aggressiva al punto da rendere necessario scortarti fuori dalla stanza”. E ancora: “La società conclude che il tuo comportamento scorretto è stato orchestrato per ottenere notorietà e causare il massimo disagio possibile durante questo atteso evento. Preoccupa anche la mancanza di scuse verso l’azienda, e l’assenza di rimorso per l’effetto che le tue azioni hanno avuto e avranno”.

Aboussad è stata licenziata da Microsoft Canada, mentre Agrawal si è licenziata subito dopo quanto accaduto, ma aveva inviato un preavviso due settimane prima della protesta. I due manifestanti sono legati a “No Azure for Apartheid”, gruppo di dipendenti Microsoft mobilitati contro i contratti dell’azienda con Israele.