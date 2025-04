Skype sta per morire, Microsoft spinge gli utenti verso Teams

Pubblicità

Come abbiamo già riferito nelle passate settimane, dal 5 maggio Skype morirà. Microsoft ha spiegato che gli utenti Skype hanno la possibilità di passare a Microsoft Teams, che offre molte delle stesse funzionalità di base e altro ancora. È possibile accedere a Microsoft Teams gratuitamente da qualsiasi dispositivo supportato usando le proprie credenziali Skype: i contatti e le chat verranno trasferiti automaticamente.

Avviando l’app Skype (su smartphone o computer) ora appare una notifica che inviata a procedere con la migrazione dei dati, oppure esportare solo i dati (se non vedete il messaggio, dovete aggiornare l’app).

Per gli utenti che hanno attivi abbonamenti per chiamate e numeri Skype, questi continueranno a essere rinnovati automaticamente fino al 3 aprile 2025; dopo maggio 2025, la tastiera di Skype sarà disponibile per gli utenti a pagamento rimanenti dal portale Web di Skype e all’interno di Teams gratuito.

Le funzioni di esportazione dei dati permettono di esportare o eliminare contenuti i Skype specifici; è possibile esportare, eliminare o cancellare messaggi e conversazioni. I messaggi e i file scaricati vengono salvati in un file con estensione .tar (formato compresso).

Microsoft offre alcuni strumenti per facilitare la transizione; partendo da questa pagina, ad esempio, è possibile richiedere una copia dei nostri file e della cronologia delle nostre conversazioni (la procedura può richiedere del tempo). Una FAQ permette di comprendere come esportare la cronologia degli acquisti o cancellare alcuni dati. Se avete bisogno di esportare i dati, fatelo prima possibile: in mancanza di connessione su Teams o di esportazione manuale, Microsoft spiega che i dati Skype verranno eliminati a gennaio 2026.