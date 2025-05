Microsoft, i nuovi Surface Pro e Surface Laptop con Snapdragon X Plus

Microsoft ha presentato un nuovo Surface Pro con display da 12″ (successore spirituale del Surface Go) con chip ARM (che combina prestazioni elevate con un’efficienza energetica ottimale) e un nuovo Surface Laptop da 13″ (un’alternativa più economica rispetto al Surface Laptop 7).

Il Surface Pro da 12″ vanta processore Snapdragon X Plus (un 8 core economico della serie Snapdragon X), GPU Qualcomm Adreno, NPU QUalcmm Hexagon (45 TOPS), schermo touch da 12 pollici (LCD) con risoluzione FHD (2196×1464 pixel, 220ppi), refresh rate variabile fino a 90 Hz e luminosità massima di 400 nit. La RAM (LPDDR) è 16GB e per lo storage (non rimovibile) le varianti sono: 256GB o 512GB.

La fotocamera frontale è full HD (1080p) con supporto per tecnologia Windows Hello, quella posteriore è da 10MP; sono presenti altoparlanti stereo da 2W, due porte USB-C/USB 3.2, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

Microsoft indica fino a 16 ore per la durata della batteria nella riproduzione video e fino a 12 ore nella navigazione web (a proposito nella confezione non è incluso l’alimentatore). I prezzi italiani partono da 999 euro; a parte è possibile acquistare Surface Keyboard e Surface Pen.

Il Surface Laptop da 13 pollici vanta un processore Snapdragon X Plus (8 Core), NPU Qualcomm Hexagon (45 TOPS), grafica Qualcomm Adreno.

Il display touchscreen da 13″ vanta risoluzione di 1920 x 1280 (178 PPI), rrefresh rate fino a 60Hz, luminosità massima di 400 nit.

La memoria è di 16GB (LPDDR5), le opzioni di storage sono 256GB o 512GB (non rimovibili). Non manca la fotocamera frontale full HD (non supporta Windows Hello), posteriore (sempre full HD), altoparlanti stereo, due porte USB-C/USB 3.2, porta USB Type-A (USB 3.1), jack audio, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, lettore di impronte digitali (con supporto per tecnologia) Windows Hello, tastiera retroilluminata e batteria con autonomia fino a 23 ore nella riproduzione video e fino a 16 ore nell’utilizzo web. A proposito di alimentazione è stato eliminato il connettore proprietario Surface Connect, e ora il riferimento è lo standard USB-C; anche in questo caso ricordiamo che nella confezione non è presente l’alimentatore (bisogna sfruttare un caricabatterie USB-C PD da almeno 27W). Il prezzo di listino del nuovo Surface Pro parte da 1.119,00 euro.

I preordini sono già attivi sul sito Microsoft, con consegne previste rispettivamnete dal 10 giugno per tutti e due i modelli. A breve dovrebbero arrivare anche su altri canali di vendita.