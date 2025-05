Lefant M2Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti a 279,99€ invece che 699,99 €

Con una potenza di aspirazione di 5500Pa e una mappatura laser di ultima generazione, il Lefant M2Pro è tra i robot aspirapolvere lavapavimenti più evoluti nella sua fascia. E oggi è anche tra i più convenienti: disponibile ora a 279,99€ invece di 699,99€ su Amazon, con uno sconto del 60% che lo rende un best buy assoluto per chi cerca prestazioni top al giusto prezzo.

Tecnologia avanzata per una pulizia completa

Questo modello integra una navigazione laser LDS a 360°, in grado di mappare in modo intelligente ogni stanza e ottimizzare i percorsi di pulizia, evitando ostacoli e passaggi doppi. Grazie al design senza spazzola centrale, riduce l’accumulo di capelli e facilita la manutenzione. Il sistema 2-in-1 combina aspirazione e lavaggio in un unico ciclo, supportato da un serbatoio per la polvere da 520 ml e uno per l’acqua da 160 ml, ideali anche per abitazioni di grandi dimensioni.

Perfetto per la vita quotidiana

Con il Lefant M2Pro potete programmare le pulizie via app, delimitare aree da evitare e avviare il robot con un semplice comando vocale grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant. La forte aspirazione è perfetta per chi ha animali domestici, tappeti o superfici difficili, mentre la funzione lavapavimenti aggiunge un tocco di igiene in più, utile in cucina, soggiorno o bagno.

Rapporto qualità/prezzo imbattibile

Lefant M2Pro, a parità di funzioni, altri modelli con mappatura laser e lavaggio integrato superano facilmente i 500€, è una delle proposte più vantaggiose in circolazione. Affidabile, potente e completo, è un investimento intelligente per la casa. In offerta 279,99€ contro un prezzo precedente di 699,99€ su Amazon