Microsoft, il CEO di LinkedIn alla direzione di Office

Da un memo interno del CEO di Microsoft, Satya Nadella, si apprende che il CEO di LinkedIn, Ryan Roslansky, è stato nominato anche a capo dei team Office, Outlook e Microsoft 365 Copilot, operazione che arriva nell’ambito di una riorganizzazione interna. Roslansky farà riferimento a Rajesh Jha (Executive Vice President Office Product Group) continuando allo stesso tempo a occuparsi di LinkedIn ma anche di prodotti come Word ed Excel e “Copilot”, il prodotto di intelligenza artificiale di Microsoft all’interno della suite di software di produttività dell’azienda.

“LinkedIn rimane una priorità assoluta e continuerà a operare come consociata indipendente”, ha scritto Nadella nel memo ottenuto e riportato dal sito statunitense The Verge. “Questa mossa ci avvicina alla visione originale che abbiamo delineato nove anni addietro con l’acquisizione di LinkedIn: connettere l’Economic Graph (una mastodontica mappa con le connessioni tra le imprese di tutto il mondo, ndr) con Microsoft Graph (piattaforma che unisce i dati di diverse applicazioni della Casa di Redmond, ndr). “Non vedo l’ora di vedere come Ryan porterà la sua filosofia e leadership nell’intrattenimento e nei dispositivi”.

Sumit Chauhan e Gaurav Sareen, dirigenti senior dei team Office e Microsoft 365, rimarranno nei team dirigenziali entertainment e device, facendo riferimento a Jha.

Anche Charles Lamanna, responsabile di “Copilot” per gli utenti aziendali e industriali, passerà a far capo a Jha. questi “rimpasti”, con gli spostamenti di Lamanna e Roslansky sono di rilievo all’interno della Casa di Redmond perché finora i team business Copilot e Microsoft 365 erano considerati separati, e il prodotto di intelligenza artificiale leader dell’azienda finora non aveva un unico punto di riferimento.