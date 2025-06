ChatGPT per Mac ascolta e trascrive riunioni

Un segretario puntuale e sempre attento per registrare e trascrivere le vostre riunioni o incontri. Questo diventa ChatGPT se avete un piano di abbonamento professionale e la versione per Mac.

La nuova funzione, che si aggiunge ad altre che vengono costantemente introdotte progressivamente, che consente all’applicazione di registrare audio e poi trasformare quel che viene detto in un testo è una delle novità di un aggiornamento annunciato in queste oreOpenAI trasforma ChatGPT in un assistente per il lavoro quotidiano: ora registra le riunioni direttamente dal Mac, accede a Gmail, Drive e Outlook e si collega anche a database aziendali, a beneficio degli abbonati professionali: Team, Enterprise, Education.

ChatGPT ascolta e trascrive le riunioni

Con la nuova funzione Record Mode, gli utenti Mac possono usare l’app Mac (richiesto o macOS 14 e il processore M1) premere un tasto e lasciare che ChatGPT registri tutto l’audio proveniente dal microfono del dispositivo.

Non serve invitare bot né usare link di terze parti: l’assistente AI si limita ad “ascoltare” quello che accade. Poi al termine, ChatGPT non solo genera la trascrizione completa, ma anche un report strutturato con riassunti, punti chiave, azioni da svolgere e domande aperte.

In chiave di sicurezza e privacy, l’audio viene eliminato dopo la trascrizione e, per impostazione predefinita e non viene utilizzato per addestrare i modelli.

Chi gestisce l’area di lavoro (admin di Team, Enterprise ed Edu) può anche disattivare del tutto la funzione, oppure limitarla con policy personalizzate.

Le registrazioni hanno un limite di due ore. Oltre questo limite vengono trasformate in note.

Accesso diretto a Gmail, Drive, Outlook e Linear

L’altra grande interessante novità riguarda la funzione Connectors, che consente di collegare ChatGPT a fonti dati personali o aziendali. I connettori attualmente supportati includono:

Gmail e Google Drive

Microsoft Outlook e Teams

Linear

Gli utenti dei piani Team, Enterprise ed Edu possono anche accedere a servizi aggiuntivi come SharePoint, Dropbox e Box. Il tutto è integrato nella funzione Deep Research, un agente AI in grado di condurre ricerche multistep e generare report citando le fonti, anche interne.

È possibile chiedere, ad esempio: “Quali sono le spese per viaggi aziendali nel primo trimestre?” oppure “Quante volte è stato menzionato il progetto “X” nelle email di aprile?”, e ricevere una risposta basata sui propri file e messaggi.

Connettori personalizzati via MCP

Per chi lavora in ambienti complessi o con software su misura, OpenAI introduce ora anche il supporto a MCP (Model Context Protocol), uno standard aperto creato da Anthropic che consente di connettere ChatGPT a sistemi dati proprietari in modo sicuro.

Gli amministratori possono così creare connettori personalizzati per database interni, sistemi ERP o app verticali, permettendo agli utenti di porre domande in linguaggio naturale e ricevere risposte fondate su fonti aziendali interne. Questa funzione è attualmente in beta e disponibile per Pro, Team, Enterprise ed Edu.

Tutti i dati restano sotto controllo

OpenAI ribadisce che nessuno di questi dati viene utilizzato per l’addestramento, a meno che l’utente non dia consenso esplicito. Anche l’accesso ai file attraverso i connettori rispetta le autorizzazioni esistenti: se un documento non è accessibile all’utente, ChatGPT non può leggerlo né includerlo nelle risposte.