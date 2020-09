Microsoft, in arrivo aggiornamento di Outlook per Mac

Microsoft sta lavorando da tempo a una nuova versione di Outlook per Mac; il rilascio al pubblico della release rinnovata è previsto per metà ottobre e prevede la compatibilità completa con macOS Big Sur, migliorie in termini di velocità, nuova interfaccia utente, miglioramenti al sistema di personalizzazione e altro ancora.

L’azienda di Redmond ha indicato alcune delle novità in arrivo in un post sul blog aziendale, evidenziando novità sul versante aspetto con angoli arrotondati nei pulsanti, lista messaggi, nei messaggi raggruppati per conversazione, con modifiche a vari elementi grafici che tengono conto di macOS Big Sur.

Il design del nuovo Outlook per Mac, spiega ancora Microsoft, sarà nel complesso più leggero e arioso, con superfici bianche per aumentare il contrasto di testi e icone.

Il “ribbon” (nastro) tipico delle applicazioni Microsoft scomparirà e nella vista principale si avrà a disposizione ia vista Oggi (a ianco della schermata con l’elenco delle mail) con gli appuntamenti quotidiani. Anche la rubrica sarà rivista evidenziando i contatti più frequenti e migliorando la gestione.

Posta in arrivo e calendario saranno unificati, Outlook permetterà di gestire account Office 365, Outlook.com e Google a (il supporto iCloud e IMAP è previsto successivamente) consentendo di avere una vista centralizzata di tutte le mail e calendari.

Microsoft promette varie possibilità di personalizzazione, dalla nuova finestra dei messaggi alla barra degli strumenti, inclusi i pannelli collassabili grazie ai quali è possibile personalizzare in vari modi la vista principale delle mail e la barra degli strumenti.

Outlook è incluso in Microsoft 365 Personal (69 € / anno), pacchetto che include le app premium dell’azienda (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) e 1 TB di spazio di archiviazione sul cloud.

