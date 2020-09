Da C&C arriva la Fidelity Card

Entra nella community del più grande Apple Premium Reseller d’Italia: per te, tanti regali e vantaggi! Accumula punti, guadagna premi e approfitta di sconti eccezionali. In più, per il tuo compleanno C&C ti riserva una sorpresa speciale.

Puoi richiedere gratuitamente la Fidelity Card di C&C online o recandoti in uno degli store presenti in tutta Italia e accumulare punti nei negozi da nord a sud, ovunque tu sia. Per ogni 10€ spesi, C&C ti regala 1 punto che concorrerà al raggiungimento delle soglie utili per ricevere cover a scelta per iPhone o Macbook, AirPods, iPad, un iPhone SE e tanto altro ancora.

Iscriversi è semplicissimo: in negozio scansiona il qr-code che trovi in cassa e compila il form. Puoi iscriverti al programma fedeltà di C&C anche online, scegliendo lo store a te più vicino e inserendo i tuoi dati negli appositi campi, riceverai immediatamente un messaggio con il link alla tua fidelity card.

A questo punto non ti resta che aggiungerla al wallet o lasciare memorizzato il messaggio sul tuo smartphone, per tenerla sempre con te. Al raggiungimento della prima soglia utile, riceverai un sms e potrai decidere se scontare i tuoi punti o continuare la raccolta. Potrai mostrarlo in store e ritirare direttamente in negozio il regalo che avrai scelto.