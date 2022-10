Microsoft vuole un negozio Xbox su iPhone e Android

Microsoft vuole portare una versione del suo negozio digitale di giochi Xbox sugli smartphone iPhone e Android: lo si apprende dalla domanda che la multinazionale di Windows ha presentato alla Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito, rivelando i piani per costruire uno store Xbox di “prossima generazione” disponibile su dispositivi mobili, non solo su console e PC.

Non sorprende che lo store si baserebbe molto sui contenuti della proposta di fusione di Activision Blizzard. Call of Duty Mobile e i giochi più casual dello sviluppatore King (come ad esempio Candy Crush) rappresentano più della metà delle entrate di Activision e aiuterebbero ad attirare i giocatori sulla nuova piattaforma, spiega Microsoft.

Il gigante del software è consapevole che ci saranno delle sfide. Richiederà un “cambiamento importante” nelle abitudini dei consumatori per allontanarli dall’App Store di Apple e dal Google Play Store, secondo il deposito. Microsoft afferma che applicherà la sua filosofia di app store open al negozio mobile Xbox, compresa la parità di trattamento per le app di terze parti e le scelte per i pagamenti in-app.

È tutt’altro che certo che Microsoft riesca a lanciare il negozio di giochi Xbox mobile per smartphone come indicato. La CMA sta conducendo una indagine approfondita sull’acquisizione di Activision Blizzard per le preoccupazioni che l’operazione potrebbe danneggiare la concorrenza, in particolare nel panorama dei giochi per console. Non c’è nemmeno un modo pratico per installare un negozio di giochi Xbox dedicato su iPhone e iPad.

Mentre gli utenti Android possonoaccedere a negozi digitali terze parti, Apple richiede l’uso di App Store. Microsoft ha faticato a portare i giochi Xbox sull’App Store e ha dovuto rendere disponibili i videogiochi in streaming di Game Pass solo attraverso il browser. Le cose potrebbero, però, cambiare a seguito delle numerose cause antitrust che cercano di costringere Apple ad aprire la sua piattaforma: se nessuna di questa dovesse cogliere nel segno, Microsoft dovrebbe accontentarsi di portare questa sua idea solo su Android.

La strategia alla base del deposito non è sottile. Microsoft vuole convincere le autorità di regolamentazione del Regno Unito che l’accordo Activision Blizzard preserverebbe, o addirittura migliorerebbe, la concorrenza.