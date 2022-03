Microsoft migliora Xbox Cloud Gaming su iPhone e iPad

Dal mese di giugno dello scorso anno il servizio Xbox Cloud Gaming di Microsoft è ormai ampiamente disponibile sui dispositivi iOS, anche se per molti proprietari di iPhone e iPad l’esperienza di gioco non risulta essere all’altezza di ciò che l’azienda offre su altre piattaforme. Le cose, tuttavia, potrebbero essere già cambiate: Microsoft ha annunciato di aver implementato una serie di aggiornamenti per migliorare le prestazioni su tutti i dispositivi iPhone e iPad.

Inizialmente, Microsoft ha soltanto specificato di aver implementato una “esperienza di gioco fluida e più reattiva”, mentre a seguito di un’e-mail di Engadget, la multinazionale di Redmond ha condiviso maggiori dettagli sull’aggiornamento. La società afferma di aver ottimizzato l’uscita video e la trasmissione dei dati di rete sui dispositivi iOS.

Microsoft spiega di aver anche trovato un modo per ridurre il ritardo complessivo dell’input. Considerando che il ritardo nell’input è quello che più facilmente può portare un’esperienza negativa, il lavoro che Microsoft ha fatto dovrebbe essere evidente per tutti i giocatori.

Ricordiamo che una delle sfide più difficili di Xbox Cloud Gaming su iPhone e iPad è che Microsoft è costretta ad offrire tale esperienza tramite Safari, non potendo rilasciare il servizio come applicazione nativa, a causa delle politiche di Apple che vietano la pubblicazione di app di game streaming sullo store. Le API del browser hanno fatto molta strada negli ultimi anni, ma un’esperienza web non può ancora sostituire un’app nativa.

I principali colossi della tecnologia hanno il proprio servizio di videogiochi in streaming: Nvidia GeForce Now, Google Stadia, Microsoft Xbox Game Pass, mentre Apple propone l’abbonamento per videogiochi Apple Arcade.