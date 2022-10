iPhone 14 Plus, Apple riduce gli ordini ai fornitori

Che iPhone 14 Plus (qui la nostra recensione) non stia riscuotendo il successo sperato da Apple non è più un mistero: ora i fornitori confermano che Apple ha ridotto gli ordini di componenti e di terminali da costruire. Nelle scorse ore era addirittura arrivata la voce di un possibile “stop” alla produzione, almeno per un determinato periodo di tempo. Adesso, questa seconda indiscrezione, alleggerisce il quadro indicando una riduzione degli ordini ai fornitori.

È chiaro che Apple si stia muovendo per ridurre gli ordini di iPhone 14 Plus con i partner della catena di approvvigionamento, considerando vendite inaspettatamente lente a meno di due settimane dal lancio del modello, riferisce DigiTimes.

Secondo il rapporto, diversi produttori della catena di approvvigionamento e operatori sui canali hanno confermato di aver ricevuto una notifica da Apple per ridurre la produzione di iPhone 14 Plus di circa il 40%. Si ritiene che Apple stia diminuendo la produzione dei modelli non Pro per dedicare più linee di produzione ai modelli più richiesti dal mercato, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, come confermerebbe l’incremento di ordinativi per parti e componenti destinati a questi modelli.

Nonostante le migliori vendite di iPhone 14 Plus in Cina rispetto a iPhone 13 mini dello scorso anno, le spedizioni in altri mercati sono state piatte, il che ha indotto Apple a regolare i rapporti di spedizione per i diversi modelli di iPhone 14. Di conseguenza, le fonti di DigiTimes hanno indicato che le spedizioni totali di iPhone 14 Plus saranno probabilmente riviste al ribasso a circa 10 milioni di unità per il 2022.

L’analista Ming-Chi Kuo ha recentemente affermato che la strategia di segmentazione della gamma iPhone 14 per i modelli standard è fallita quest’anno, a seguito di risultati di preordine di iPhone 14 Plus peggiori rispetto all’iPhone SE di terza generazione e all’iPhone 13 mini. Si ritiene che Apple abbia accantonato i piani per aumentare la produzione sia dell’iPhone 14 che dell’iPhone 14 Plus in risposta.

Nonostante il calo degli ordini, con i relativi aggiustamenti del rapporto di spedizione dei modelli Pro, significherebbe che le spedizioni totali della serie iPhone 14 nel 2022 probabilmente si manterranno a 85-90 milioni di unità, secondo il rapporto odierno.

Potete leggere la nostra recensione di iPhone 14 Plus direttamente a questo indirizzo.