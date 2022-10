Apple prova macOS su iPad Pro M2

Ha tutte le carte in regola per essere una notizia bomba: secondo un leaker Apple starebbe lavorando a una versione di macOS esclusiva per iPad Pro M2, prevista per il lancio nel 2023.

Una delle principali lamentele che circondano iPad, soprattutto dagli utenti dei modelli più potenti e costosi, è la sua mancanza di supporto software di classe desktop. Ci sono state richieste costanti per Apple di portare non solo Final Cut Pro, ma anche una versione completa di macOS su iPad. Considerando che ormai il tablet e i Mac condividono lo stesso chip, la possibilità di un sistema operativo di classe desktop sui tablet non è poi così inverosimile.

Il leaker Leaker Majin Bu, che in passato ha anticipato correttamente alcue novità in arrivo da Apple, sostiene che Apple starebbe lavorando su una versione “più piccola” di macOS esclusivamente per Pad Pro M2. Si dice che abbia il nome in codice Mendocino e sarà rilasciato come macOS 14 nel 2023.

Al momento, i test mostrerebbero un sistema operativo con una interfaccia utente macOS più grande del 25% rispetto a quella classica, quindi maggiormente adatto al sistema di input tattile. Tuttavia, le app eseguite sul prodotto sarebbero ancora versioni ottimizzate per iPad, non quelle macOS vere e proprie.

Non è chiaro perché Apple sposterebbe iPad su una interfaccia macOS. Coloro che chiedono a gran voce macOS su iPad lo fanno più per il software, che non per l’interfaccia vera e propria. Le voci su macOS per iPad circolano da più di un decennio, già da lancio dell’iPad originale. Inoltre, quasi certamente Apple ha versioni di macOS in esecuzione su iPad per test e configurazioni interne.

Per queste ragioni è anche possibile che il leaker abbia avuto accesso a un iPad in modalità di debug con uno di questi OS interni, piuttosto che avere prova di un tablet con un sistema operativo reale.

L’altra possibile spiegazione è che l’OS visto dal leaker non fosse affatto macOS. Apple potrebbe lavorare per avvicinare iPadOS ancora di più a macOS aggiungendo una barra dei menu e altre interazioni simili a quanto accade sui Mac. La multinazionale di Cupertino ha già introdotto una funzione di finestre in stile Mac con iPadOS 16, chiamata Stage Manager, e nuove funzionalità potrebbero ancor di più avvicinare il sistema mobile a quello desktop.

Majin Bu suggerisce anche che l’esclusività di macOS su iPad Pro M2 potrebbe essere una spinta solo per ragioni marketing. Se la funzione fosse disponibile solo su quell’iPad, più persone certamente sarebbero interessate a comprarlo.