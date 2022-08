Microsoft OneDrive celebra 15 anni con nuove funzioni e design

Microsoft celebra 15 anni del servizio di archiviazione cloud OneDrive annunciando una riprogettazione della pagina home sul web e anche nuove funzioni. L’utente non sarà più accolto da un semplice elenco di cartelle e file sincronizzati: il nuovo sistema metterà in evidenza i documenti più rilevanti e le attività ad essi correlate, inclusi condivisione, commenti, menzioni e così via.

Ricordiamo che OneDrive era inizialmente noto come Windows Live Folders e al tempo consentiva esclusivamente di sincronizzare e condividere i file. Successivamente il nome è stato cambiato in SkyDrive, ma la multinazionale di Redmond è stata costretta a cambiarlo ancora una volta nel 2014 in seguito alla denuncia presentata da Sky Regno Unito.

Tornando alle novità di OneDrive del 15 esimo anniversario, sarà possibile filtrare i file per tipo (.docx, .pptx, .xlsx, e .pdf) usando pulsanti collocati nella parte superiore della vista Recenti. Nel pannello sinistro della Home sarà aggiunta la sezione Quick access permettendo di “pinnare” le raccolte documenti, per archiviare tutti i file correlati a un progetto specifico o a un cliente specifico. Una colonna ‘Attività’ nella vista ‘I miei file’ permetterà di mostrare tutte le condivisioni, le menzioni, i commenti e le attività assegnate dai collaboratori.

Evoluzione OneDriveIl rilascio della nuova home page sarà predisposto gradualmente per tutti nei prossimi mesi. (qui i dettagli). Microsoft ha iniziato a sperimentare una nuova funzionalità di condivisione foto (OneDrive Photo Story) per l’app mobile OneDrive per iPhone e Android. È possibile condividere le foto memorizzate sul servizio alla stregua delle storie di Facebook o altri social, una novità per il momento riservata agli utenti australiani (arriverà in altre nazioni entro fine anno).

Il piano gratuito di OneDrive include 5 GB di spazio di archiviazione. I prezzi degli abbonamenti annuali partono da 69 euro all’anno con 1TB di spazio cloud disponibile, come parte dell’abbonamento Microsoft 365 (l’offerta in precedenza nota come Microsoft Office 365 e comprensiva di applicazioni quali Word, Excel, PowerPoint e Outlook).