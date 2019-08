Notte di San Lorenzo, le migliori app per scrutare il cielo e cercare le stelle cadenti

Nella notte di San Lorenzo, mettersi con il naso all’insù, per scrutare il cielo, individuare stelle e costellazioni, in attesa di esprimere un desiderio.

Per chi si sta preparando a vivere la serata del 10 agosto alla ricerca delle stelle cadenti, ecco una selezione di app dedicate all’astronomia, per scrutare il cielo e poterlo osservare, trasformando la serata in un’occasione unica per imparare a conoscere meglio le meraviglie del sistema solare.

Planetario personale con Night Sky 4

Tra le più scaricate dallo Store c’è Night Sky 4, l’app che identifica al volo stelle, pianeti, costellazioni e satelliti, semplicemente puntando iPhone, iPad ed Apple Watch al cielo. Un vero e proprio planetario personale in realtà aumentata, progettato per iOS 11, e una guida a portata di tap per un tour del cielo in tempo reale. L’app Night Sky 4 è gratis ma con acquisti in-app.

Star Walk, la più nota e apprezzata

Tra queste, da non perdere è Star Walk – Guida del cielo, un’app con supporto ad Apple Watch tra le più note e apprezate dello Store. E’ una vera e propria guida per ammirare il cielo in modo consapevole, inclusa una completa rappresentazione delle stelle, delle costellazioni e dei pianeti con le fasi lunari, corredate da fotografie in alta risoluzione e didascalie riprese direttamente da Wikipedia.

Tra le caratteristiche più importanti la presenza di una sezione “macchina del tempo” per vedere tutti gli avvenimenti passati e che devono ancora avvenire nel cielo. L’app Star Walk – Guida del cielo è gratis, ma l’accesso per un mese costa 0,99 euro e si acquista in-app.

Star Walk 2 Mappa Stellare, una delizia per gli occhi

Dello stesso sviluppatore, Vito Technology è Star Walk 2 – Mappa Stellare. Star Walk 2 permette di trovare e identificare le stelle in tempo reale. Puntando semplicemente il dispositivo (iOS o Android) verso il cielo, si ha cioè l’opportunità di capire qual è quella stella che brilla così tanto di notte oppure scoprire il nome di migliaia di stelle, satelliti, nebulose, pianeti nani, asteroidi e comete.

Star Walk 2 è una applicazione universale per iPhone, iPad ed Apple Watch ed offre anche un pacchetto di adesivi per iMessage. E’ attualmente in vendita su App Store al prezzo di 3,99 euro.

Sky Guide, utile e semplice da usare

Un’altra semplice e utilissima per chi ama la realtà aumentata è Sky Guide, un’app utile per sapere cosa c’è nel cielo notturno. È sufficiente rivolgere la fotocamera del nostro dispositivo verso il cielo per trovare automaticamente stelle, costellazioni, pianeti, satelliti e molto altro ancora: tutto viene mostrato all’utente sullo schermo sfruttando la praticità d’uso della realtà aumentata. Si acquista sullo Store a 3,49 euro e offre acquisti in-app.

L’universo nel display con Stellarium Mobile Sky Map

Stellarium Mobile Sky Map è l’app capace di calcolare la posizione del Sole, della luna, dei pianeti e delle stelle e mostra il cielo come apparirebbe da qualsiasi punto e in qualsiasi momento sulla terra.

Un’app dedicata agli amanti dell’astronomia, ma anche a chi desidera conoscere cosa brilla nel cielo: mostra sul display un cielo realistico, come lo si vedrebbe a occhio nudo, con un binocolo o un telescopio. Stellarium si acquista sullo Store a 3,49 euro.

Su Macitynet si trovano approfondimenti e informazioni sulle più recenti applicazioni per iPhone e per iPad.