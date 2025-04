Microsoft porta le funzioni AI Copilot PC su Intel e AMD

Pubblicità

Microsoft ha deciso di offrire alcune funzionalità esclusive dei Copilot+ PC, finora disponibili solo sui sistemi con chip Qualcomm Snapdragon X, anche su altre piattaforme con processori Intel e AMD.

Le funzioni “Live Captions” (video con sottotitoli in tempo reale e traduzione), “Cocreator” (per creare e modificare immagini AI in tempo reale), “Restyle Image” (modifica foto esistenti in diversi stili) e “Image Creator” (creazione di immagini a partire da prompt testuale) sono tra quelle in arrivo per i PC con chip serie AMD Ryzen AI 300 e Intel Core Ultra 200V. Finora queste erano riservate in esclusiva a dispositivi Copilot+ PC con processori Snapdragon X Elite e Plus come il Surface Pro 11.

Alcune delle funzioni in questione sono presentate con in grado di migliorare l’accessibilità e rendere la comunicazione più facile. “Live Caption”, ad esempio, offre la traduzione in tempo reale per contenuti audio e video che arrivano ad esempio da video e podcast. Altre funzioni quali Cocreator, Restyle Image e Image Creator sono di supporto nella creazione di contenuti.

Nel complesso i Copilot+ PC saranno in grado di offrire alcune funzionalità finora appannaggio dei sistemi con chip Qualcomm. Come accennato, non tutti i PC potranno accedere a queste novità ma uno dei requisiti è l’uso di un sistema in grado di garantire almeno 40 TOPS (tera operazioni al secondo) per l’elaborazione AI.

Il rilascio delle nuove funzionalità è già iniziato, è integrato nell’aggiornamento di marzo 2025 (KB5053656) ed è gradualmente distribuito ai vari utenti (questo update richiede ad ogni modo la presenza del precedente update di anteprima non di sicurezza di novembre 2024, che deve essere già presente sul sistema).

Invece per gli utenti di sistemi con processori Snapdragon X Series arriva “Voice Access”, in altre parole la possibilità di controllare il sistema con la voce, funzione che dovrebbe arrivare in seguito anche su altri Copilot+ PC.