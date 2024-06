I chip Qualcomm Snapdragon X Elite non battono gli M3 di Apple

Pubblicità

I chip Snapdragon X Elite secondo Qualcomm dovevano battere gli M3 di Apple e con l’arrivo sul mercato dei primi Copilot+PC, inclusi i Surface Laptop e Surface Pro di Microsoft con processore Snapdragon X Elite (12 Core), sono disponibili i primi benchmark.

I primi test eseguiti sull’ASUS Vivobook S15 Oled e sul Microsoft Surface Pro 11, non dovrebbero far preoccupare Apple per quanto riguarda gli M3 e prove relative a punteggi single-core, efficienza energetica, efficienza energetica multi-core, performance GPU, efficienza GPU e consumo energetico.

I punteggi che è possibile ottenere nei benchmark con il processore Snapdragon sono di rilievo nel mondo Windows, e in alcuni casi battono il chip M2 di Apple; ma il chip M3 di Apple batte lo Snapdragon in quasi tutti i test, nonostante offra una CPU 8 core, contro i 12 core dello Snapdragon X Elite.

Le prove eseguite dal sito NotebookCheck confermano la supremazia dei chip Apple. I test single-core con Cinebench vedono l’M3 superare l’X Elite con un punteggio di 141 vs 123 (quest’ultimo punteggio corrispondente a quanto possibile ottenere con il precedente M2 Pro); analogamente, sia l’M3 sia l’M2 Pro, evidenziando un punteggio maggiore in termini di efficienza energetica single-core (12,7 punti per watt e 8,98 punti per watt), con risultati che sono quasi il doppio di quanti possibile ottenere con X Elite.

Il processore Snapdragon X Elite batte i chip M2 Pro e M3 Pro nei test multi-core (ed è anche ovvio integrando 12 core) con l’M2 Pro che arriva segna 1030 punti vs 1132 punti. In termini di efficienza energetica, nei test multi-core il chip M3 si rivela ancora una volta senza eguali, segnando 28,3 punti per watt rispetto ai 22,6 punti per watt di X Elite.

Il test 3DMark Wild Life Extreme Unlimited porta acqua al mulino di Apple, con i chip M3, M3 Pro, M2 Pro e M4, tutti in grado di eclissare la GPU Adreno dello Spandragon, con punteggi che per quest’ultima arrivano a meno della metà di quanto possibile ottenere con la GPU dell’M2 Pro. Un test con The Witcher 3, evidenzia la superiorità di Apple in termini di consumi energetici, con un punteggio di 1,207 fps per Watt degli M3, rispetto ai 0,725 per watt dell’X Elite.