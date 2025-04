Il vault di Sony preserva la storia dei videogiochi Playstation

Pubblicità

Sony sta dando vita all’ambizioso progetto volto a conservare in digitale la propria storia videoludica, in particolare attraverso la salvaguardia delle build dei giochi per PS5. In questo contesto, il team dedicato alla protezione della proprietà intellettuale dell’azienda ha già accumulato 650 TB di dati, un patrimonio di dati che raccoglie la produzione di giochi Sony nel corso degli anni.

Nel 2022 Sony ha arruolato Garrett Fredley per far parte del nuovo team di preservazione, incaricato di cercare e preservare documentazione che copre i 30 anni di storia di PlayStation. Durante la Game Developers Conference, Fredley ha illustrato gli sforzi del team, che ha creato l’archivio noto come PlayStation Studios Vault. Questo Vault raccoglie non solo le build dei giochi, ma anche il codice sorgente, le risorse grafiche, gli asset audio, le informazioni sui prototipi e persino reperti culturali, come fotografie dei team di sviluppatori.

L’archivio contiene elementi che risalgono al 1994, come i dati relativi al tactical RPG Arc the Lad, fino alle versioni più recenti, che includono tutte le build destinate agli utenti finali su PS5, oltre alle versioni di debug, testing, alpha, beta e milestone.

Attualmente, il Vault di Sony ospita oltre 1.000 build, memorizzate su due server principali situati a Las Vegas, Nevada, e a Liverpool, Inghilterra.

Questi server custodiscono, insieme, circa 200 milioni di file, una quantità che quasi raddoppia rispetto a quella raccolta l’anno precedente. Fredley prevede che, con l’aumentare dello sviluppo di nuovi giochi, la capacità di archiviazione su cloud supererà rapidamente 1 PB (petabyte).

Per facilitare il processo di conservazione, il team si avvale di strumenti avanzati, tra cui un robot chiamato Vaultron, capace di leggere migliaia di dischi per individuare file. Tuttavia, la conservazione a lungo termine presenta diverse sfide, poiché molti studi non archiviano i dati in modo facilmente accessibile e comprensibile col passare del tempo.

