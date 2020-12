Microsoft Teams ora con supporto CarPlay

Microsoft ha annunciato una serie di modifiche al sistema che consente di effettuare e ricevere chiamate con Microsoft Teams, incluso il supporto per la tecnologia CarPlay di Apple e il trasferimento di chiamate tra dispositivi.

L’integrazione con CarPlay permette agli utenti Microsoft Teams di controllare team e usare comandi per chiedere con la voce a Siri di rispondere alle chiamate telefoniche anche dai veicoli. Stando a quanto riferisce Microsoft, il supporto CarPlay è una delle novità che permettono a Microsoft Teams di diventare un sostituto migliore dei tradizionali telefoni aziendali. Tra le funzionalità offerte: la protezione da chiamate spam, il reverse number lookup (la ricerca di numero di telefono) e la possibilità di fondere la chiamata in arrivo con quella in corso.

Le varie funzioni sono parte di un revisionato sistema di interfacciamento per le chiamate, con veloce accesso a funzionalità quali la cronologia delle chiamate, la casella vocale e la gestione dei contatti. Microsoft ha previsto anche nuove funzionalità per la registrazione in Teams, semplificando la registrazione di riunioni e la loro condivisione su piattaforme di storage cloud-based come OneDrive.

In Microsoft Teams è previsto per l’inizio del 2021 anche il trasferimento delle chiamate tra dispositivi diversi; gli utenti saranno ad esempio in grado di avviare una chiamata su Mac e trasferirla su iPhone portandola a termine chiudendo in automatico la connessione con il dispositivo precedentemente in uso. L’elenco completo delle novità si trova a questo indirizzo.

Teams, lo ricordiamo, è un “hub di collaborazione” che consente di chattare, organizzare meeting, condividere file e collaborare in un unico spazio virtuale; èpossibile estendere il potenziale dell’applicativo oltre gli scenari lavorativi, trasformandolo anche in uno strumento per gestire e organizzare al meglio la vita privata e rimanere in contatto con amici e familiari. È possibile chattare e organizzare call e videocall, con vaste possibilità di condivisione: dai contenuti più divertenti, come le GIF animate, alla possibilità di inviare foto, video e la propria geolocalizzazione. La soluzione di Microsoft mette a disposizione una dashboard dalla quale è possibile p condividere liste, documenti e calendar sia con i propri gruppi, sia all’interno delle singole conversazioni. In più, grazie all’integrazione con le altre applicazioni della suite Microsoft 365, è possibile accedere ai documenti Word, Excel e PowerPoint direttamente all’interno dell’app, portando sempre con sé i file di cui si ha bisogno grazie all’archiviazione su OneDrive.