Regali di Natale Piquadro: borse e zaini PC, Mac e iPad in sconto fino al 45% su Amazon

Tra i prodotti del marchio Piquadro su Amazon sono previsti gli sconti di fine anno per borse, zaini, trolley, borselli, marsupi, porta monete e tanti altri accessori. In particolare, sono i prodotti delle collezioni Pulse, Coleos e Celion ad essere interessanti dagli sconti persino superiori a quelli del

E’ l’occasione per chi vuole fare un regalo per studenti e professionisti che viaggiano e che hanno la necessità di portare con sé comodamente i propri computer e tablet, proteggendoli, e contemporaneamente vogliono avere a disposizione uno zaino o una cartella da lavoro pratici e resistenti. Piquadro, poi, è una garanzia di qualità: azienda leader nel settore della pelletteria, i prodotti firmati Piquadro sono apprezzati per la cura dei dettagli, i materiali e il design ricercato.

La collezione Pulse ha uno stile informale e contemporaneo, perfetto per chi cerca accessori pratici da indossare e utilizzare, ma contemporaneamente completi per chi ha bisogno di organizzare ogni spazio. I prodotti della linea Pulse disponibili su Amazon – cartelle e zaini porta PC, zaini e borse a spalla porta iPad, borse pilota da 27 cm, portachiavi, borse monospalla, cartelle porta documenti, borsa a mano unisex, portablocco, custodie, astucci, borselli espandibili, borse Messenger porta tutto, marsupi, portamonete e porta carta di credito – sono decisamente resistenti, pronti per affrontare la giornata a lavoro con un accessorio discreto, ma curato in ogni dettaglio. I colori disponibili sono nero e blu notte.

Unisce l’originalità delle linee e dei colori alle funzioni d’alto livello la collezione Coleos, la linea per chi ha bisogno di zaini e trolley pratici, ma non vuole passare inosservato. Coleos offre, infatti, oltre al nero colori originali e vivaci, come testa di moro, tortora, indaco, rosso, blu notte, zafferano. Tante anche le funzionalità interessanti, come fondi espandibili portaoggetti, protezioni anti – pioggia, tasca impermeabile per l’ombrello con fori di flusso per l’acqua e una ricca organizzazione interna.Della collezione Coleos Amazon offre zaini casual da 37 a 46 cm, trolley di diverse dimensioni (alcuni con portabilità a zaino), zaini espandibili e un borsone da viaggio.



La collezione Celion, caratterizzata da tasche frontali capienti e un’organizzazione interna curata e completa, ha una delle linee più curate nel design di valigeria di Piquadro, nelle varianti rosso cadmio, blu e nero.

Tra i prodotti disponibili su Amazon cartelle di dimensioni diverse, ventiquattrore, zaini, borse a tracolla, borse a tracolla, borse Messenger, trolley, borselli porta iPad, marsupi, Organizer porta tutto, pochette e borse a mano unisex, porta blocco, agenda e altri accessori.

Ecco una lista selezionata dei prodotti in sconto: alcune delle borse in sconto sono disponibili in colori e misure ulteriori rispetto a quelle presentate. Attenzione! i prezzi sono molto variabili e non sappiamo fino a quando dureranno ma per la qualità dell’offerta conviene controllare periodicamente. In molti casi se acquistate due prodotti uguali (per regali aziendali o famigliari) avete un ulteriore 5% di sconto.

