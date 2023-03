Microsoft Teams è due volte più veloce e cambia look

Il lento avvio, il peso eccessivo su processore e memoria RAM con conseguente riduzione dell’autonomia sui portatili: tutte le lamentele degli utenti sono state ascoltate e risolte con una revisione totale di Microsoft Teams, ora fino a due volte più veloce su ogni fronte e con interfaccia utente rivista e semplificata.

Il responsabile della divisione Microsoft Teams Sumi Singh intervistato da The Verge dichiara che ora il software è due volte più veloce e utilizza la metà delle risorse del computer rispetto a quanto fatto finora. Non solo: la revisione dalle fondamenta si traduce in una installazione tre volte più veloce, così come l’avvio del software e il collegamento alle video riunioni è due volte più veloce.

Buone notizie anche per gli utenti che usano Microsoft Teams su PC un po’ datati e che sperimentano rallentamenti e sovraccarico del computer. Lo sviluppatore dichiara che la nuova versione consuma il 50% di memoria RAM e anche il 70% di spazio in meno du disco.

Microsoft ha rivisto tutti i sistemi che si occupano di autenticazione, sincronizzazione, notifiche, semplificando anche l’interfaccia per poter fare ancora più cose con ancora meno clic. C’è anche un rittocco a livello grafico che porta finestre, ombre, colori più in linea con lo stile di Windows 11. La nuova versione di Microsoft Teams è già pronta per le funzionalità di intelligenza artificiale AI che il colosso di Windows ha annunciato nelle scorse settimane.

Oltre al riassunto automatico e alla funzione di Copilot di cui abbiamo già parlato in un altro articolo di macitynet, Microsoft procederà implementando via a via nuove funzionalità basate su AI. Tra queste un riepilogo di tutto quanto è successo nella riunione prima che l’utente si è collegato, sistemi AI per gestire domande e risposte dei partecipanti e altro ancora. Sono in arrivo anche avatar 3D come già annunciato dalla società, ma ne sapremo di più nel mese di maggio.

Al momento la nuova versione di Microsoft Teams è disponibile come anteprima pubblica per un numero limitato di abbonati aziendali: per il momento è disponibile solo per Windows 11 mentre la versione per Mac dovrebbe arrivare in anteprima prima della fine di quest’anno. Tutte le immagini di questo articolo sono di Microsoft.

