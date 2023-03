Panasonic, in Italia l’energia rinnovabile crescerà in modo esponenziale

Nei prossimi dieci anni e anche oltre, il panorama delle energie rinnovabili in Europa attraverserà enormi cambiamenti: è quanto sostiene un nuovo report della società di consulenza specializzata White Space Strategy, commissionato da Panasonic Toughbook, che ha analizzato oltre 300 diverse fonti sull’argomento. Tra i principali cambiamenti previsti:

Entro il 2050 quasi l’84% dell’energia generata in Europa proverrà da energia solare, eolica onshore, eolica offshore o idroelettrica, rispetto a poco meno del 50% nel 2021.

L’energia solare supererà l’energia eolica come principale tecnologia rinnovabile per gli Stati europei.

L’espansione dell’energia idroelettrica sarà limitata a specifiche aree montuose, trasformandosi in infrastrutture sempre più piccole e remote.

In Italia, l’utilizzo di tecnologie per la produzione di energia solare vedrà un incremento del 117% entro il 2030.

I mercati dell’Europa meridionale investiranno sempre più, perseguendo la crescita della propria offerta in fatto di infrastrutture rinnovabili.

Il documento, intitolato The Future of European Renewable Energy, riunisce i dati in una valutazione completa delle tendenze che incidono sul mercato e prende in considerazione i fattori trainanti per la crescita delle energie rinnovabili in Europa, i progressi della transizione verso il rinnovabile, il panorama delle diverse fonti e le competenze e gli strumenti tecnologici mobili necessari a sostenere il settore.

La ricerca è sponsorizzata non a caso da Panasonic Toughbook

“Dalla ricerca (il report completo è qui) si nota come i Paesi nordici siano stati pionieri in fatto di energia idroelettrica rinnovabile e sin da subito le principali realtà aziendali hanno deciso di adottare i nostri dispositivi rugged per tecnici di assistenza e manutenzione» dichiara Luca Legnani, Vertical Marketing Manager di Panasonic Toughbook, sottolienando resistenza e connettività anche in località remote con condizioni meteorologiche avverse.

Non solo “Toughbook hanno alle spalle anche una lunga storia di supporto alla manutenzione delle turbine eoliche nell’Europa meridionale”. Il dirigente conclude “Ecco perché siamo impazienti di contribuire a sostenere un’ulteriore espansione delle energie rinnovabili in tutta Europa”.

