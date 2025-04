Microsoft vuole cambiare la schermata della morte di Windows 11

Pubblicità

Microsoft ha riferito di una revisione in arrivo per la Blue Screen of Death (BSOD), la famigerata schermata blu di errore, o meglio “schermata blu della morte“, il nome con il quale è comunemente chiamata la schermata di colore blu mostrata da un computer con un sistema operativo Microsoft Windows quando si verifica un errore di sistema critico che non può essere risolto autonomamente.

Microsoft vuole a quanto pare dire addio al colore blu di sfondo, ma anche all’emoticon la faccina triste e al codice QR che appare sullo schermo (e che è possibile inquadrare con un telefono per ottenere maggiori informazioni). L’alternativa è di proporre una schermata semplificata, con sfondo di colore nero, più simile allo sfondo che appare quando Windows installa gli aggiornamenti.

La multinazionale di Redmond sta facendo delle prove e non è chiaro se e quando la modifica verrà implementata nei futuri aggiornamenti di Windows. “Stiamo mostrando una anteprima di una nuova UI più semplice per i riavvii imprevisti che si allinea meglio con i princìpi di design di Windows 11 e sostiene il nostro obiettivo di ridare produttività agli utenti prima possibile”, riferisce Microsoft in un post sul blog aziendale. “Abbiamo semplificato la vostra esperienza pur preservando le informazioni tecniche che appaiono sullo schermo”.

Secondo Microsoft, dunque, si tratta di una semplificazione. In realtà la schermata di colore nero potrebbe confondere gli utenti: il testo sarà più leggibile ma non saranno mostrate informazioni tecniche potenzialmente utili per la diagnosi dei problemi.

In sostanza il messaggio di errore mostrato somiglierebbe un po’ troppo alla schermata di aggiornamento e dunque creare confusione con gli utenti non molto esperti, non in grado di distinguere tra un normale aggiornamento di sistema e un errore critico.

Gli utenti iscritti come Windows Insiders hanno già visto all’opera un nuovo BSOD di colore verde nelle versioni preliminari distribuite nei canali Beta, Dev e Canary (la scelta del colore verde facilita l’identificazione di versioni del sistema operativo durante le fasi di test e debug).

La schermata di colore nero per la BSOD era stata già sperimentata in passato da Microsoft, una variante che ad ogni modo finora non si è vista nelle release ufficiali.