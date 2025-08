iPhone 17 Pro le dieci novità che contano davvero

Ogni settembre l’iPhone torna al centro della scena, ma quest’anno l’attenzione è più alta del solito. La nuova gamma iPhone 17 si profila come un aggiornamento maggiore, forse non il più ambizioso mai lanciato da Apple, ma certamente il più rinnovato dentro e anche fuori dal lancio di iPhone 12.

Se iPhone 17 Air sarà il simbolo della leggerezza, iPhone 17 Pro punta a essere quello della potenza controllata e della versatilità creativa, pensato per utenti avanzati, professionisti del contenuto, appassionati di fotografia, e per chi cerca il massimo in un dispositivo che si usa ogni giorno.

Ci saranno importanti novità nei materiali ma anche in alcune componenti come la fotocamera. Ovviamente ci sarà un processore aggiornato ma anche tante altre novità. Le presentiamo in maniera ragionata bel nostro articolo approfondito su iPhone 17 Pro, qui vi siamo una panoramica delle dieci innovazioni più attese su iPhone 17 Pro, tra certezze consolidate e sorprese ancora da confermare.

1. Design più sottile e corpo in alluminio

Apple potrebbe dire addio al titanio e tornare all’alluminio per il telaio, con una nuova scocca ibrida: parte posteriore in vetro per la ricarica wireless e modulo fotocamera in alluminio. Il design sarà rinnovato anche nel blocco fotografico, che occuperà tutta la larghezza del retro. Una scelta che cambierà del tutto il design.

2. Vetro opaco anti-riflesso

iPhone 17 Pro potrebbe adottare un vetro frontale con trattamento antiriflesso, simile al nano-texture visto su iMac e iPad Pro. Migliorerà la leggibilità alla luce diretta e sarà più resistente ai micrograffi rispetto al Ceramic Shield.

3. Dynamic Island più compatta

Grazie alla tecnologia metalens, Apple potrebbe ridurre ulteriormente le dimensioni della Dynamic Island. Le lenti nanostrutturate sostituiranno parte del sistema Face ID, rendendo l’interfaccia più discreta e moderna.

4. Nuovo colore arancione fluo

La nuova palette cromatica includerà nero, bianco, grigio naturale, blu scuro e un inedito arancione fluo, descritto come una via di mezzo tra il Pantone Papaya e un rame lucido. Un cambiamento estetico deciso rispetto alle tonalità business che questo dispositivo ha sempre avuto.

5. Zoom 8x, sensori da 48 MP e video in 8K

Il nuovo modulo fotografico includerà tre sensori da 48 MP, con zoom ottico. Secondo le ultime informazioni la lente dovrebbe arrivare fino a 8x sul Pro Max. Ci sarà un LiDAR migliorato, un microfono direzionale per i video e la possibilità di registrare in 8K. Attesa anche la funzione di doppia registrazione simultanea, con fotocamera frontale e posteriore attive insieme.

6. Ricarica wireless Qi 2.2

iPhone 17 Pro supporterà la ricarica Qi 2.2 fino a 25W con caricabatterie di terze parti e potrebbe raggiungere i 50W con un nuovo MagSafe proprietario. In fase di test anche la ricarica inversa wireless a 7,5W per AirPods e Apple Watch.

7. Chip A19 Pro e 12 GB di RAM

Il nuovo chip A19 Pro sarà costruito a 3 nanometri (N3E) e offrirà maggiore efficienza e prestazioni, con 12 GB di RAM per gestire carichi complessi, AI generativa, video in 8K e multitasking spinto. Sarà il cuore pulsante di Apple Intelligence su iOS 19.

8. Sistema di raffreddamento a camera di vapore

Apple introdurrà per la prima volta su iPhone un sistema di dissipazione passivo con camera di vapore, capace di distribuire meglio il calore e prevenire il throttling. Una novità pensata per sfruttare al meglio le potenzialità del chip A19 Pro.

9. Fotocamera frontale da 24 MP con funzioni avanzate

I modelli iPhone 17 integreranno una nuova fotocamera frontale da 24 MP, migliorata per selfie, videochiamate e contenuti social. Con iOS 19, sarà abilitata per inquadratura automatica, gestione dinamica della luce ed effetti in tempo reale grazie all’intelligenza artificiale integrata.

10. MagSafe ridisegnato e logo spostato

Il nuovo layout posteriore sposterà il logo Apple più in basso e introdurrà un anello MagSafe non più completamente chiuso. La compatibilità con gli accessori esistenti resterà garantita, ma l’aspetto sarà inedito, soprattutto con le cover trasparenti.