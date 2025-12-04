Apple svela i vincitori degli App Store Award 2025

Apple ha svelato a Cupertino i vincitori degli App Store Award 2025, una selezione che mette in luce 17 app e giochi capaci di distinguersi per ingegnosità tecnica e impatto culturale. I progetti premiati, sviluppati da un gruppo eterogeneo di professionisti e professioniste, mostrano come creatività e tecnologia possano convergere in esperienze che aiutano a organizzarsi meglio, a esprimere nuove idee e a esplorare mondi digitali sempre più ricchi. La redazione dell’App Store ha scelto i titoli vincenti tra 45 finalisti, valorizzandone l’innovazione, la cura del design e la qualità dell’esperienza d’uso.

Tim Cook ha commentato ricordando quanto «lo sviluppo software continui a essere uno dei motori principali dell’ecosistema Apple». Secondo il CEO, «la capacità di trasformare un’intuizione in un prodotto capace di migliorare la quotidianità resta una delle prove più evidenti della vitalità dell’App Store e del talento della sua comunità globale».

Nella categoria dedicata alle app, emergono strumenti progettati per semplificare attività e creatività quotidiane. Tiimo offre un planner visivo potenziato dall’intelligenza artificiale; Detail porta su iPad strumenti di editing video avanzati e accessibili; Essayist semplifica il lavoro accademico su Mac grazie a funzioni di formattazione automatizzate; Explore POV sfrutta il formato Apple Immersive Video per proporre su Apple Vision Pro prospettive spettacolari in prima persona. Anche Strava si distingue su Apple Watch per il legame con la community sportiva e per il monitoraggio avanzato degli allenamenti, mentre HBO Max amplia su Apple TV l’accessibilità dei contenuti introducendo la lingua dei segni americana.

Sul fronte dei giochi, GCC Pokémon Pocket reinterpreta il celebre gioco di carte con un’interfaccia progettata per iPhone e illustrazioni ad alto impatto. DREDGE su iPad miscela esplorazione e tensione in un’avventura di pesca dalle atmosfere misteriose. Su Mac, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition mette in scena una Night City dal taglio futuristico e dettagli visivi imponenti, mentre WHAT THE CLASH? porta su Apple Arcade un ritmo comico imprevedibile. Infine, Porta Nubi sfrutta le capacità immersive di Apple Vision Pro trasformando l’ambiente circostante in un set di enigmi dal taglio narrativo e atmosferico.