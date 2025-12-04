Facebook Twitter Youtube

Apple svela i vincitori degli App Store Award 2025

Di Fabrizio Frattini
Apple ha svelato a Cupertino i vincitori degli App Store Award 2025, una selezione che mette in luce 17 app e giochi capaci di distinguersi per ingegnosità tecnica e impatto culturale. I progetti premiati, sviluppati da un gruppo eterogeneo di professionisti e professioniste, mostrano come creatività e tecnologia possano convergere in esperienze che aiutano a organizzarsi meglio, a esprimere nuove idee e a esplorare mondi digitali sempre più ricchi. La redazione dell’App Store ha scelto i titoli vincenti tra 45 finalisti, valorizzandone l’innovazione, la cura del design e la qualità dell’esperienza d’uso.

Tim Cook ha commentato ricordando quanto «lo sviluppo software continui a essere uno dei motori principali dell’ecosistema Apple». Secondo il CEO, «la capacità di trasformare un’intuizione in un prodotto capace di migliorare la quotidianità resta una delle prove più evidenti della vitalità dell’App Store e del talento della sua comunità globale».

Nella categoria dedicata alle app, emergono strumenti progettati per semplificare attività e creatività quotidiane. Tiimo offre un planner visivo potenziato dall’intelligenza artificiale; Detail porta su iPad strumenti di editing video avanzati e accessibili; Essayist semplifica il lavoro accademico su Mac grazie a funzioni di formattazione automatizzate; Explore POV sfrutta il formato Apple Immersive Video per proporre su Apple Vision Pro prospettive spettacolari in prima persona. Anche Strava si distingue su Apple Watch per il legame con la community sportiva e per il monitoraggio avanzato degli allenamenti, mentre HBO Max amplia su Apple TV l’accessibilità dei contenuti introducendo la lingua dei segni americana.

Sul fronte dei giochi, GCC Pokémon Pocket reinterpreta il celebre gioco di carte con un’interfaccia progettata per iPhone e illustrazioni ad alto impatto. DREDGE su iPad miscela esplorazione e tensione in un’avventura di pesca dalle atmosfere misteriose. Su Mac, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition mette in scena una Night City dal taglio futuristico e dettagli visivi imponenti, mentre WHAT THE CLASH? porta su Apple Arcade un ritmo comico imprevedibile. Infine, Porta Nubi sfrutta le capacità immersive di Apple Vision Pro trasformando l’ambiente circostante in un set di enigmi dal taglio narrativo e atmosferico.

App vincitrici

App iPhone dell’anno

Tiimo, di tiimo.

App iPad dell’anno

Detail, di Detail Technologies B.V.

App Mac dell’anno

Essayist, di Essayist Software Inc.

App Apple Vision Pro dell’anno

Explore POV, di James Hustler.

App Apple Watch dell’anno

Strava, di Strava, Inc.

App Apple TV dell’anno

HBO Max, di WarnerMedia Global Digital Services, LLC.

Giochi vincitori

Gioco iPhone dell’anno

GCC Pokémon Pocket, di The Pokémon Company.

Gioco iPad dell’anno

DREDGE, di Black Salt Games.

Gioco Mac dell’anno

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, di CD PROJEKT S.A.

Gioco Apple Vision Pro dell’anno

Porta Nubi, di Michael Temper.

Gioco Apple Arcade dell’anno

WHAT THE CLASH?, di Triband ApS.

Vincitori per Impatto culturale

Art of Fauna, di Klemens Strasser

Chants of Sennaar, di Playdigious

despelote, di Panic, Inc.

Be My Eyes, di Be My Eyes

Focus Friend, di Hank Green per B-Tech Consulting Group LLC

StoryGraph, di The StoryGraph

