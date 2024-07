Prime Day, il Garmin Fenix 7 Pro Solar al minimo di sempre, solo 599€

Pubblicità Fenix 7 Pro Solar, uno degli smart watch top Garmin, va in offerta per la festa degli sconti Prime: 599,99 €, duecento euro meno del prezzo Garmin. La serie Fenix 7 nasce per da atleti, sportivi, alpinisti, esploratori e in generale per tutti gli utenti che desiderano il massimo della tecnologia al polso per qualsiasi attività indoor e all’aperto. La sua peculiarità è lo schermo touch privo di latenze e veloce, affiancato ai classici e pratici tasti di controllo il che lasciando libertà completa all’utente di scegliere il controllo migliore a seconda della situazione o della funzione desiderata. Offre anche TopoActive Europe e SkiView mappe precaricate con i nomi delle piste e le valutazioni della difficoltà per oltre 2.000 impianti sciistici internazionali. Wi-Fi integrato per un aggiornamento più rapido di mappe e software. Come sempre impressionante il numero e la qualità delle funzioni dedicate allo sport, salute e benessere. Garmin fenix 7s è pronto per il bouldering indoor, l’alpinismo, passando per windsurf e kitesurf, fino ad arrivare all’allenamento della forza funzionare e moltissimi altri ancora. La serie fēnix 7 offre strumenti per il controllo della forma fisica 24 ore su 24. Tra questi, il sensore Pulse Ox, il rilevatore di frequenza cardiaca integrato 4 GEN, il monitoraggio della respirazione e dello stress, oltre alle informazioni sul benessere Garmin come Body Battery, Fitness Age e Valori della qualità del sonno con monitoraggio evoluto del riposo. Dopo aver riposato, è possibile verificare quanto tempo è stato speso in ogni fase del sonno e ottenere informazioni dedicate su come l’attività sportiva, i livelli di stress e l’orario a cui ci si è coricati abbiano influito sulla qualità del sonno con un punteggio compreso tra 0 e 100. La versione Solar Pro offre tra le altre cose una torcia con segnale di emergenza, un GPS ad alta precisione, nuove metriche e una durata della batteria fino a 37 giorni. Grazie al pannello solare è possibile contare su un’autonomia fino a 22 modalità smartwatch con ricarica solare in tre ore di luce solare diretta (50.000 lux) al giorno e fino a 73 ore in modalità GPS con ricarica solare (ipotizzando un utilizzo continuativo in condizioni di 50.000 lux). Garmin fenix 7 Pro costerebbe 899€, viene scontato da Garmin a 799€. SiMa su Amazon lo pagate 599€ grazie ad uno sconto e ad un coupon che potete cliccare in pagina.

