Amazfit T-Rex 3 grigio in promozione speciale su Amazon

Amazfit T-Rex 3 è disponibile in una terza variante di colore e chi lo compra entro il 28 Febbraio riceve in regalo gli auricolari Amazfit UP. Lo smartwatch era stato presentato all’IFA di Berlino e ve ne avevamo già parlato anche in maniera più approfondita attraverso la nostra prova su strada, quindi non ci dilungheremo sui dettagli.

Vi segnaliamo invece il lancio europeo della nuova variante Haze Grey (grigio) che, allo stesso prezzo delle colorazioni Onyx (nero) e Lava (rosso) già esistenti, include anche un paio di auricolari senza fili da abbinare durante gli allenamenti.

Le novità software

Questo modello arriva parallelamente al lancio del nono aggiornamento software per lo smartwatch (chiaramente disponibile per tutte e tre le colorazioni) che include più di 50 novità tra nuove funzioni e ottimizzazione di quelle esistenti.

Tra queste troviamo ad esempio alcune modalità sportive inedite come Ski Mountaineering, HYROX PFT e ski ergometro, oltre a parametri aggiuntivi monitorati durante una partita di padel e nuove funzioni per la corsa su tapis roulant da stadio.

Perché piace

Lo smartwatch è stato ampiamente apprezzato per via delle sue funzionalità avanzate relative appunto al monitoraggio dell’attività sportiva (ne riconosce ed è in grado di tracciarne più di 170 diverse) e del successivo recupero post-allenamento, ma anche per l’accuratezza delle misurazioni – grazie anche al moderno sensore ottico BioTracker 6.0 PPG – e per la precisione del modulo GPS incorporato.

Pensate che, tra i dati sulla salute registrati, è in grado di indicare cose come il punteggio di prontezza (Readiness Score) e di variabilità della frequenza cardiaca (HRV).

È ottimo anche dal punto di vista dell’autonomia datosi che è in grado di funzionare per tre settimane consecutive con una sola carica oppure 180 ore con GPS attivo.

Se confrontato con la generazione precedente è stato inoltre migliorato anche dal punto di vista costruttivo attraverso una migliore lega di acciaio per la cassa e i pulsanti. Lo schermo AMOLED inoltre è più grande del 16% (è da 1,5″) e più luminoso del 100% (raggiunge i 1000 nit). Offre inoltre mappe offline gratuite con indicati i nomi delle strade, la conformazione del terreno e persino le piste da sci, con tanto di funzione di navigazione per il ritorno guidato al punto di partenza.

Se volete approfondire vi rimandiamo alla nostra recensione.

La promozione

Per quanto riguarda invece l’offerta lancio, Amazfit T-Rex 3 costa 299 € e comprando la nuova colorazione Haze Grey entro il 28 Febbraio si riceve in regalo un paio di auricolari Amazfit UP normalmente venduti per 59,90 €.

