La minipompa Bosch da usare ovunque oggi costa solo 54,19 euro

Di Fabrizio Frattini
Bosch Easypump, il mini compressore perfetto costa solo 59€

Su Amazon è in sconto la Bosch Minipompa ricaricabile, pensata per gonfiare velocemente ruote di bici, moto, auto e palloni. Ora costa solo 54,19€ invece di 72,99€, con funzioni automatiche e display digitale integrato.

Design compatto e ricarica USB-C

La Bosch Minipompa è progettata per essere portatile e facile da usare. Ha una forma cilindrica con impugnatura in gomma antiscivolo, pesa solo 430 grammi e si ricarica tramite USB-C, ideale per chi viaggia.

L’interfaccia è semplificata da un display digitale retroilluminato, che mostra la pressione in tempo reale e consente di impostare il valore desiderato con precisione. Una luce LED integrata aiuta in condizioni di scarsa visibilità. L’adattatore per valvole è incluso in un vano dedicato, evitando di perderlo durante il trasporto.

Modalità automatica e spegnimento intelligente

Tra i vantaggi principali c’è la modalità di gonfiaggio automatico: la Bosch Minipompa si arresta da sola una volta raggiunta la pressione impostata. Supporta valori fino a 10,3 bar (150 PSI), adatti anche per pneumatici da bici da corsa.

È compatibile con valvole Schrader, Presta e Dunlop, oltre a essere adatta per gonfiare palloni e piccoli materassi da campeggio. L’indicatore digitale consente il passaggio tra diverse unità di misura (bar, PSI, kPa), facilitando l’uso anche per utenti non esperti.

EasyPump, una pompa compatta e versatile per sport e tempo libero

Un accessorio utile in viaggio e in garage

Il prodotto è pensato per chi cerca una soluzione autonoma e senza fili per la manutenzione quotidiana.

Non richiede prese di corrente né compressori esterni. La batteria integrata da 3.000 mAh garantisce diversi gonfiaggi con una singola carica. L’accessorio è utile in auto, da tenere nel baule per imprevisti, oppure per ciclisti e motociclisti che vogliono ridurre l’ingombro nello zaino.

La custodia in dotazione ne facilita il trasporto, rendendolo adatto anche per attività all’aperto o vacanze itineranti.

Prezzo scontato e disponibilità Amazon

Il prezzo di listino è di 72,99€, ma oggi è disponibile su Amazon a 54,19€ con uno sconto netto di 18,80€ rispetto al prezzo originale.

