La nuova custodia trasparente per iPhone 17 sarà più nuova del passato

Il conto alla rovescia per l’evento Apple del 9 settembre, dal titolo “Awe dropping”, è ormai agli sgoccioli e in queste ore continuano a filtrare indiscrezioni. Sono in particolare gli accessori ad essere al centro di “leak” che costellano alcuni social. Tra questi quelli raccolti del sempre prolifero Majin Bu che dopo averci presentato il laccio per la tracolla delle custodie, i nuovi materiali che prenderanno il posto dello sfortunato Finewowen, e quelle in silicone liquido, ora ci parla della riedizione delle clear case.

Design rinnovato

Su questo accessorio, fosse la semplice Clear Case lanciata nel 2019, ci sarebbe poco da dire. Ma in realtà dalle immagine si comprendere che non sarà più del tutto trasparente.

Apple avrebbe invece scelto un corpo parzialmente trasparente che lascia intravedere il design dello smartphone, ma copre la parte in vetro e l’area MagSafe. Dalle immagini si nota una sezione bianca che integra il logo Apple riposizionato più in basso. A prima vista le immagini potrebbero anche non essere quelle delle custodie finali perchè l’integrazione della parte bianca appare abbastanza approssimativa e grezza.

La custodia è stata progettata per integrarsi al meglio con il nuovo ecosistema Apple. Oltre a una disposizione dei magneti MagSafe aggiornata, la Clear Case garantisce la compatibilità con il nuovo tasto Camera Control, aggiunto quest’anno sugli iPhone 17 Pro.

Sono inoltre presenti i fori inferiori per il già menzionato Crossbody Strap e altri accessori a laccetto, che ampliano la versatilità d’uso dello smartphone.

Cupertino avrebbe anche testato versioni “tinted”, cioè trasparenti colorate, che potrebbero arrivare in futuro come edizioni stagionali. Per ora, però, il focus resta su un case che bilancia estetica, funzionalità e protezione, e che si distingue chiaramente dalle proposte di terze parti.

Migliorie rispetto al passato



La nuova Clear Case, dice Majin Bu, introduce alcune migliorie pensate per risolvere difetti tipici delle custodie trasparenti. Tra le novità troviamo la tecnologia anti-ingiallimento, che riduce il deterioramento estetico nel tempo, e un profilo sottile che conserva la maneggevolezza senza sacrificare la protezione dalle cadute.

La custodia è modellata su misura per tutti i modelli di iPhone 17, anche se le principali innovazioni sembrano riservate alle versioni Pro.

Vedremo se sono state risolte altre problematiche come la superficie trasparente che tende a mostrare graffi superficiali e può risultare scivolosa e se si avrà una minor tendenza a raccogliere polvere, come spesso accade con questo tipo di accessori.