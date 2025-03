MIR 2025, la fiera per audio, video e luci apre domenica a Rimini

Pubblicità

È iniziato il conto alla rovescia per l’evento di riferimento in Italia (e non solo) per le tecnologie audio, video, luci e broadcast: la fiera MIR 2025 Multimedia Integration Expo apre domenica 23 marzo e, fino al 25 marzo, accoglierà i visitatori nel quartiere fieristico di Rimini.

All’evento partecipano oltre 200 marchi espositori in otto padiglioni, per un’area complessiva di oltre 40.000 metri quadrati: a tutto questo si aggiunge un corposo programma con oltre 50 tra convegni, masterclass e corsi di formazione.

La parola d’ordinedi MIR 2025 è “The Future of Audiovisual and Entertainment Technology”, per un evento che permette ai visitatori di esplorare le tecnologie emergenti che stanno plasmando il lavoro e il futuro dell’audiovisivo e dell’intrattenimento.

All’evento partecipano non solo i principali marchi di settore, ma anche professionisti, inclusi system integrator. In particolare l’edizione MIR 2025 allarga gli orizzonti per soluzioni e tecnologie indicate per le grandi aziende, il settore education e il settore retail.

Si parte domenica 23 marzo alle ore 11,30 con l’evento inaugurale “Il percorso evolutivo dei contenuti sportivi” con protagonista Luigi De Siervo, amministratore delegato Lega Calcio Serie A. Al centro del dibattito saranno le strategie di produzione e distribuzione dei contenuti sportivi, l’impatto delle tecnologie avanzate, la segmentazione del pubblico e le sfide della monetizzazione digitale.

In calendario include anche appuntamenti che coinvolgeranno esperti di Mediaset, Sky, Rai e Sony, per discutere sulle strategie di successo, di investimenti e dell’impatto delle nuove tecnologie sui modelli di consumo.

Nel Corporate Communication Pavilion che debutta quest’anno i visitatori possono provare le tecnologie e le soluzioni innovative per la comunicazione aziendale, inclusi display ledwall, sistemi BYOM e piattaforme di videoconferenza.

Invece tra le conferme dalle edizioni precedenti Live You Play, quattro palchi che permettono ai visitatori di provare personalmente dal vivo le tecnologie audio e video in mostra. Altra novità è Sound Power, un’area esterna per dimostrazioni dal vivo di impianti audio.

Ci saranno anche Immersive Rooms per una esperienza audio multidimensionale, Live Experience Area che svelano le tecnologie impiegate per esperienze coinvolgenti, infine Black Box in cui professionisti e appassionati possono sperimentare nuove modalità di interazione tra musica e suono.

Alla sua terza edizione torna MIR Club l’area dedicata alla musica elettronica italiana. Oltre alla più grande esposizione di console mai realizzata in Italia, ci sarà il Demolition Panel che offre ai giovani produttori l’opportunità di presentare le proprie creazioni a una giuria di esperti.

I migliori DJ italiani si sfideranno nella competizione Scratch Village, mentre la DJ Mag Tech Clinic fornirà consigli tecnici per ottimizzare gli strumenti e preparare setup per diverse esigenze. Tra volti noti e professionisti sono attesi Albertino, Big Fish, Andro, Roberto Intrallazzi, Albert Marzinotto, Giacomo Maiolini, Sergio Cerruti, Dj Skizo, Dj Aladyn e Master Freez. Infine ricordiamo le Masterclass, eventi di formazione per tecnici delle luci e delle produzioni dal vivo.

Per ulteriori informazioni su MIR 2025 e sul programma dell’evento è possibile partire da questa pagina.