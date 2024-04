Mir Tech 2024, il nostro reportage fotografico tra luci, suoni e DJ

Si chiuderà il 9 Aprile l’edizione 2024 di Mir Tech con incontri, corsi e tante demo nei padiglioni della fiera di Rimini e siete ancora in tempo a partecipare l’evento.

Se siete curiosi di cosa è possibile trovare tra i tanti prodotti esposti per il settore dell’intrattenimento, allestimenti museali, illuminazione per spettacoli ed eventi, conferenze e meeting ecco una piccola rassegna accompagnata da una marea degli scatti che abbiamo realizzato nella nostra visita di Domenica 7 Aprile.

All’ingresso, proprio davanti ai tornelli ci attende come ogni anno il classico Contest Colonne, con i migliori sistemi audio verticali sotto la cupola della fiera di Rimini con la demo dei migliori sistemi audio verticali di brand come Wharfedale Pro, Turbosound, JBL, FBT, K-Array, Nexo, Audiofocus, L-Acoustic.

Subito a sinistra dell’ingresso l’evento con un costante accesso di pubblico di tutte le età e la possibilità di provare tantissimi setup da DJ di AlphaTheta Emea Limited.

Leader di mercato nella progettazione e produzione di apparecchiature e software per DJ, presenta i prodotti top di gamma del suo brand Pioneer DJ e quelli del suo nuovo brand AlphaTheta: il sistema DJ all-in-one Omnis Duo per organizzare i DJ party, lo speaker wireless portatile Wave-Eight che consente ai DJ di esibirsi ovunque senza cavi e il nuovissimo euphonia, il primo mixer rotativo dell’azienda, che combina la definizione del digitale e la ricchezza dell’analogico ed è stato sviluppato in collaborazione con Rupert Neve Designs.

DENON DJ punta sulla sua ultima ammiraglia stand alone a 4 canali: la Denon DJ Prime 4+, l’evoluzione della già apprezzata Denon DJ Prime 4.

Sui banchi apparecchiature di Hercules, Serato e ovviamente Pioneer con tanti ragazzini ma anche attempati sessantenni assistiti da gentilissimi tutor.

Proprio li’ davanti il contest con Albertino tra i giurati che valuta le produzioni di aspiranti DJ ascoltando con pazienza mix di qualsiasi tipo di musica dance.

Sulla grande piscina si affacciano a sinistra i padiglioni espostivi e a destra le due sale dedicate ai sistemi per lo spettacolo con musica dal vivo, amplificatori e sistemi di illuminazione professionale. A fare da qui il megavan di Robe con tutta la produzione. Nel padiglione C3 troviamo Palco Contest Mixer, un grande palco che consente un confronto diretto tra vari mixer audio, utilizzando un unico sistema audio Point Source di riferimento. Nel padiglione C1 abbiamo Palco Live Systems Contest con lo stage robotizzato ospita l’esibizione di sei impianti audio in una rotazione continua.

Le sale immersive del primo piano quest’anno sono 4 e sono così strutturate:

Sala Ravezzi 1 dove troviamo Wharfedale Pro – Immersive Room

La sala è allestita per sperimentare i prodotti di Wharfedale Pro in maniera completamente nuova: sono installati gli altoparlanti coassiali della Serie GPR e gli amplificatori multicanali della Serie DP-F.

Sala Ravezzi 2 con Audio Link – Immersive Experience:

un viaggio sensoriale tra immagini e suono; le proiezioni e i contenuti sono realizzati grazie alle tecnologie dei Sistemi Video e Progettazione grafica by 4Dodo, Matrice Audio Immersivo Autoboard TiMax2 e i diffusori audio focus CX6.

Sala Neri 2 con l’audio immersivo di L-Acoustics: in questa sala, SISME presenta il sistema audiovisivo L-Isa di L-Acoustics con spettacolo dal vivo di OoopopoiooO.

Sala Diotallevi 1 qui troviamo Soundscape Experience by D&B Audiotechnik

Realizzata in collaborazione con Musical Box Rent e BH audio/MedicaCare AV, in questa immersive room si riassume una piattaforma modulare per la riproduzione di un suono naturale di un’orchestra classica di un musical, di un’esperienza audio immersiva in ambito artistico museale (Museo HZero di Firenze) ed electronic music.

Tornando all’area espostiva vera e propria entriamo nel padiglione A1 e troviamo tra gli altri…

Ligra, telecamere da spettacolo

All’interno dello stand del distributore saranno presenti le nuove soluzioni video di Canon e in particolare la gamma di videocamere Canon PTZ che, grazie all’eccellente e innovativa tecnologia di imaging, sono ideali per un’ampia gamma di applicazioni professionali: studi televisivi e broadcast anche all’aperto, spettacoli dal vivo, eventi aziendali e sportivi.

Cisco, overview sullo spazio del lavoro futuro

Espone numerose soluzioni dell’estensione video-digitale dello spazio fisico a supporto della quotidianità delle persone, migliorandone la collaborazione e la produttività tramite la piattaforma di Smart Building/Cisco Spaces basata sull’utilizzo di sensori digital Workspace.

3P Technologies, riunioni sotto controllo

Propone soluzioni tecnologiche per una completa gestione del lavoro e della collaborazione aziendale. Lo spazio ospiterà tre zone: “Control Room”; “Workplace management”; “Meeting & Collaboration”.

Adcom: e la ripresa viaggia su rotaia

Il distributore presenta Panatrack di Panasonic, un sistema di ripresa con binario di qualsiasi lunghezza per il trasporto della camera attraverso motorizzazione waterbird, completamente remotizzabile tramite controllo Panasonic.

Yamaha: mixer performanti e portatili a batteria

Rivela i nuovi mixer digitali DM3 e DM7, oltre ai top di gamma della serie Rivage, con i più recenti PM3 e PM5. A questi si aggiunge l’intera line-up della linea Stegapas, con gli ultimi modelli alimentati a batteria rivolti a chi è alla ricerca di soluzioni portatili e performanti.

Hikvision Italy, il display che fa spettacolo

Arriva in fiera con i nuovi LED cabinet serie CQ, innovativi ledwall indoor/outdoor con installazione e rimozione veloci, e che offrono una vasta gamma di pixel pitch.

Sisme, modellare il suono con creatività

All’interno dello stand del distributore vengono presentati i diffusori di L-Acoustic SOKA e X4. Il primo offre ampie possibilità creative a sound designer e architetti di modellare il suono mentre X4 è la versione compatta in grado di risolvere qualsiasi problema installativo, nelle versioni inTile e inWall.

Il padiglione A2 è interamente occupato dal distributore audio/effetti e dai suoi brand: un padiglione che dà spettacolo, tra ledwall e cube corner.

Nell’intero padiglione vengono presentati i nuovi i ledwall MG9 e MT di YesTech. MG9 offre maggiore durata e capacità di sopportare più peso, mentre MT è trasparente e anche con passo asimmetrico. Si allarga infine la famiglia Magic Stage con i Cube corner, per realizzare angoli senza gap e superfici curve.

Un grande spazio è dedicato a Twinkly Professional, a cui dedicheremo un approfondimento, con i suoi sistemi di illuminazione per facciate e installazioni su grandi scala per palazzi, piazze con elevato livello di integrazione e capacità interattiva.

Padiglione A3

Da Epson proiettori per grandi eventi e sistemi per riunioni ibride

Epson svela il nuovo proiettore EB-PQ2220B 4K Crystal Motion da 20.000 lumen, soluzione innovativa per grandi eventi, un self-standing dall’ingombro ridotto grazie al Epson Mobile Display Cabinet in cui inserire un videoproiettore e lo schermo CLR, infine la app PLAYnDISPLAYS presentata attraverso una struttura pentagonale celinata di grande effetto.

Zalight, una nuova dimensione per la luce

Stand suddiviso in 5 aree espositive – Eventi, Broadcast, Teatro, Spettacolo e Installazione – in cui vedere in funzione i nuovi prodotti del distributore (proiettori e lampade wireless, generatori a batteria, sistemi per illuminazione architettonica, sagomatori multifunzione), presentati per la prima volta in Italia. Tra queste, le novità di Innled, Pess Energy, Illuminarc, Gantom, LightShark, Chauvet Professional, Fantek.

ZZIPP Group, tutto per lo spettacolo

Allo stand, tra i tanti prodotti, in mostra il ricevitore microfonico TXZZ710 che rappresenta l’avanguardia della tecnologia audio. Dotato di 100 canali operanti nella frequenza UHF compresa tra 515 e 565 MHz, questo dispositivo offre una flessibilità senza pari per adattarsi a diverse situazioni e condizioni ambientali. – Stand 040

Efesto Production, barriere antipanico “salva dita”

Protagoniste le soluzioni per diversi ambiti di applicazione, rigorosamente Made in Italy. Tra queste, la barriera antipanico Aluminium Crowd barrier with Fingers Save systems, l’unica realizzata con il sistema “Fingers Save”; le tavole palco di nuova generazione SpeedyBETA stages con Fastlock e FreedomFast, il supporto per ledwall che viaggia nel flight case.

Omnio, soluzioni professionali per studi televisivi e musei

Il distributore porta per la prima volta in Italia i nuovi 4 media server di Pixera che, uniti al software Pixera 2.0 e integrabili con il sistema di calibrazione automatica Vioso, riescono a coprire tutte le possibili applicazioni, ciascuna con ampie possibilità di configurazione e personalizzazione.

Music & Lights, proiettori al top per effetti visivi

Nello stand del distributore le nuove soluzione di Prolights quali Astra Hybrid330 con prestazioni e versatilità al top grazie allo zoom 3°-45°, Jet Hybrid200 con sorgente LED da 200W che offre una vasta gamma di effetti dinamici e infine i proiettori Fresnel LED in 6 modelli, con prestazioni superiori e controllo avanzato grazie al software Spektra OS.

Proel, luce decorativa e diffusori acustici per alte prestazioni

Proel presenta FloorBat Plus di Sagitter, proiettore luci all’avanguardia che unisce potenza luminosa e versatilità, potendo trasformarsi in luce decorativa, e i diffusori acustici Axiom FL80 e FL120 fatti completamente in Italia e in grado di eccellenti prestazioni.

Da RM Multimedia occasioni formative per lighting designer emergenti

Lo stand del distributore, oltre ad ospitare le ultime tecnologie, con la sua RM Accademy celebra la seconda edizione di THE LIGHTWALKER CONTEST, un progetto unico in Italia che offre ai giovani Lighting Designer emergenti concrete opportunità formative e di avviamento all’attività professionale.

Exhibo, ledwall calpestabili per ogni applicazione

Il distributore introduce le nuove videobarre e microfoni da soffitto Sennheiser TC BAR M e S con tecnologia Beamforming, il proiettore PT-REQ15 DLP di Panasonic, le telecamere Avonic CM93 che supportano il tracking con AI, e infine i ledwall trasparenti e calpestabili Uniview serie AM IP65 per applicazioni indoor e outdoor.

Vicomm, altoparlanti per il mondo conference

Inaugura la nuova partnership con il brand finlandese Panphonics, specializzato nella progettazione e realizzazione di altoparlanti direttivi Sound Shower, oltre alle novità del marchio Taiden dedicato alle tecnologie per il mondo delle conference.

SGM Italy: illuminazione per i grandi tour

Integrando una serie di linee di pixel LED con visione diretta insieme a fonti LED di illuminazione di alta qualità, P-3 Vision è la nuova soluzione che rappresenta un punto di svolta nell’illuminazione per l’intrattenimento usato anche nel Big Big Machine Tour di Alex Vergas.

Ovviamente la rassegna delle aziende presenti non si esaurisce qui. Siete ancora in tempo a visitare Mir Tech 2024 fino al 9 Aprile.