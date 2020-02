Miracolo eBay: AirPods a 123,49 euro grazie a codice sconto

Gli AirPods a 123,49 euro. Questo è uno dei miracoli cui si può arrivare grazie ad un codice sconto eBay sommato all’offerta top di un rivenditore di grande affidabilità. Stiamo parlando, avete capito bene, della versione più venduta degli AirPods, gli AirPods 2 senza custodia di ricarica wireless che mai, a nostra memoria, sono state offerte a questo prezzo.

Gli AirPods 2 sono, come accennato, la versione più venduta. Hanno tutte le caratteristiche della versione 1, tra cui la perfetta integrazione con iPhone. Hanno un nuovo processore H1, funzionano con Hey Siri e hanno una autonomia leggermente superiore. Per il resto funzionano esattamente come i precedenti (e per alcuni aspetti anche come le AirPods Pro): sono perfetti per iPhone cui sia abbinano in maniera trasparente, hanno funzioni automatiche di riproduzione e stop.

Rispetto agli AirPods Pro sono privi di sistema di soppressione attiva del rumore e non hanno i gommini per adattarsi al cavo auricolare. Per avere informazioni su tutte le differenze tra AirPods Pro e quelle in sconto abbiamo un articolo che vi fornisce ogni dettaglio.

L’occasione di sconto è importante ed è inutile sottolinearlo. Questi auricolari sono state un prodotto top del Natale grazie anche ad importanti sconti. Ma nessuno di questi sconti è mai arrivato a 123,49 euro che si ottiene grazie al prezzo super di Fabio Store (129,99 euro) e al codice PIUBUONI che riduce di un ulteriore 5% quel prezzo.

Per ottenerlo dovete però acquistare da mobile. Per farlo aggiungete il prodotto al vostro carrello partendo da qui poi usando l’app eBay su iPhone (o Android) aggiungete il codice. A quel punto aggiungete il codice PIUBUONI nel carrello

Il venditore è Fabio Store un eccellente venditore con più di 100mila giudizi tutti positivi, quindi con il 100% di gradimento.