Netflix abbandona i vecchi Fire TV dal 3 giugno 2025, ecco cosa fare

Se avete Netflix e usate a Fire TV per vedere serie e film, date un’occhiata alla versione della vostra chiavetta. Dal 3 giugno l’app potrebbe non funzionare più.

L’annuncio arriva da Amazon che dovrebbe già avervi contatato via mail. Ma se non fosse accaduto o se non vi foste accorti della mail, sappiate che le Fire TV coinvolte sono alcune delle più vecchie.

Fire TV (2014)

Fire TV Stick (2014)

Fire TV Stick con Alexa Voice Remote (2016)

Questi dispositivi sono decisamente anziani. Quelli del 2014 hanno più di dieci anni e Amazon ha smesso di aggiornarli da tempo.

Perché Netflix chiude il supporto?

Netflix non ha fornito motivazioni ufficiali, ma la ragione più probabile è la mancanza di compatibilità con i codec video e audio più moderni, come l’AV1, pensato per offrire qualità superiore, soprattutto per chi ha un abbonamento Premium. I dispositivi del 2014 e 2016 semplicemente non sono in grado di gestire questi standard, e non possono essere aggiornati per colmare il gap.

Non è la prima volta che Netflix fa pulizia: negli anni ha già interrotto il supporto su vecchi lettori DVD, Blu-ray, tablet, console e smart TV che non riuscivano più a stare al passo con le evoluzioni tecnologiche.

Cosa significa per voi?

Chi possiede uno di questi dispositivi dovrà scegliere: aggiornare l’hardware o rinunciare a Netflix. Altri servizi di streaming potrebbero ancora funzionare per un po’, ma è realistico aspettarsi che, col passare del tempo, anche loro smettano di garantire compatibilità. Continuare a usare questi vecchi Fire TV, insomma, diventerà sempre più difficile.

Come capire quale modello avete

Per verificare il modello del proprio Fire TV basta andare su Impostazioni > Il mio Fire TV > Informazioni. Se risulta essere di prima generazione, è arrivato il momento di cambiare. Sul sito di Netflix è disponibile anche l’elenco aggiornato dei dispositivi compatibili, utile per evitare brutte sorprese.

Quanto costa aggiornarsi?

La buona notizia è che aggiornarsi non richiede grandi spese. Ecco le opzioni consigliate, tutte già disponibili su Amazon Italia:

Fire TV Stick HD: perfetta per chi ha una TV HD e vuole un dispositivo semplice, veloce e aggiornato. Costa 44,99 €

Fire TV Stick 4K: ideale per chi ha una TV 4K e cerca uno streaming di alta qualità, con supporto a Dolby Vision, HDR e Dolby Atmos. Costa 66,99 €

Fire TV Stick 4K Max: rispetto al modello 4K base, offre più memoria interna, un processore più potente, supporto al Wi-Fi 6E e la modalità Ambient, trasformando il televisore in uno smart display quando non è in uso. Costa 79,99 €.

Perché aggiornarsi conviene

Aggiornare il proprio dispositivo Fire TV oggi significa non solo continuare a guardare Netflix senza problemi, ma anche godersi tutti gli altri servizi di streaming con la migliore qualità possibile.

Con modelli come il Fire TV Stick HD, il Fire TV Stick 4K e il Fire TV Stick 4K Max, si ottiene un’esperienza migliore, sono compatibili con le nuove tecnologie video e audio, e pronta per gli aggiornamenti futuri.