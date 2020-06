MJX Bugs 5W B5W, al prezzo più basso su eBay il drone con motori brushless: oggi a 158,98 euro

Continuano le offerte sui droni, che certamente saranno tra i dispositivi ludici prescelti in questo periodo dell’anno, complici le belle giornate, e la eliminazione delle limitazioni legate alla pandemia da coronavirus.

Torna in offerta uno dei droni più apprezzati, che anche noi abbiamo recensito sulle nostre pagine. Si tratta di MJX Bugs 5W B5W, che nonostante il prezzo sempre più basse, non rinuncia a caratteristiche importanti, come motori brushless e GPS on board.

Potete leggere la nostra recensione dell’ MJX Bugs 5W B5W a questo indirizzo. Si tratta di un drone per chi vuole iniziare a volare, che vanta sistemi di sicurezza importanti. Anzitutto, il drone si fregia di motori brushless (per intenderci quelli utilizzati sui DJI più costosi), che consentono al velivolo di sollevare pesi, come la camera integrata che garantisce riprese a 1080p.

Propone un design particolarmente aggressivo, che sembra richiamare le forme di un insetto, e grazie al telecomando incluso permette di arrivare ad una distanza di circa 300 metri, di particolare rilevanza, anche considerando che si va già oltre i limiti imposti dalle regolamentazioni attuali.

Tra i suoi principali pregi la presenza di motori brushless, ossia di motori che solitamente si trovano sui droni di fascia alta, come quelli DJI. Questi permettono una migliore reattività in volto, in grado di contrastare anche forti venti. Buona la batteria, piccola nelle dimensioni, da 1800 mAh, in grado di mantenere il volo in drone per più di 10 minuti (verosimilmente 12/13 con condizioni meteo favorevoli). In ogni caso, la versione sconto include già tre batteria, quindi garantendo oltre 30 minuti di volo certi.

Non manca, poi, il GPS integrato, che consente un volo stabile, senza doversi preoccupare che il drone si allontani involontariamente, causa vento, e il ritorno alla base con la pressione di un solo tasto. Durante la nostra recensione abbiamo constatato come il GPS, unito ai potenti motori, sia in grado di far volare il drone sempre con estrema precisione, anche in condizioni di forte vento.

Con una batteria lo si acquista su eBay in offerta a 158,98 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.