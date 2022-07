MMN porta in Italia Mac is the Future, azzera l’impronta carbonica di Mac, iPad e iPhone

Se il piano di Apple è quello di azzerare l’impronta carbonica di iPhone, iPad e Mac entro il 2030, MMN ha anticipato a oggi questa opportunità. Scegliendo di aderire alla proposizione “Progetti IT Carbon Neutral” le aziende possono chiedere a MMN di misurare la Carbon Footprint e certificare la neutralità carbonica delle proprie scelte tecnologiche, compensando all’origine l’impronta carbonica dei dispositivi professionali, per l’intero ciclo di vita, con effetti positivi per tutti gli stakeholder coinvolti.

La tecnologia può quindi giocare un ruolo fondamentale nell’evoluzione della società. Il suo impatto può essere profondamente negativo o incredibilmente positivo. A noi l’onere e l’onore di indirizzare le scelte IT verso strade virtuose. IT really matters.

Cosa fa MMN

Dal 1989, MMN propone soluzioni e servizi IT per far ottenere benefici alle persone e vantaggi competitivi a imprese e istituzioni. Obiettivi che persegue attraverso programmi Employee Choice e Carbon Neutral IT Projects, modelli as a service e di trasformazione digitale.

Annoverata nella prestigiosa classifica Financial Times FT1000, si guadagna la stima di Apple a Cupertino con la realizzazione di uno dei più grandi casi di successo di adozione Mac in Europa. MMN accompagna i suoi clienti a vincere le sfide della transizione tecnologica e sostenibile attraverso le migliori best practice per i mercati Enterprise, SMB e Healthcare, partnership strategiche (le più rilevanti con Apple e Xerox) e certificazioni, tra cui la ISO 9001 per il Sistema di Gestione per la Qualità.

Nel contesto delle attività di CSR, promuove iniziative di formazione indirizzate ai giovani talenti e progetti di valorizzazione del territorio, ed è sede di una delle più interessanti raccolte museali di retrocomputing.