Osmo Pocket, microcamera stabilizzata con prolunga al prezzo più basso: 309 euro

Piccola tanto da essere quasi microscopica, leggera e stabilizzata su 3 assi, è la Osmo Pocket, una camera 4K che oggi è in offerta speciale a solo 309 euro in abbinamento all’Estensione Rod, una prolunga che la rende più fruibile e flessibile e permette di montare anche un iPhone o un cellulare Android come display

Apparentemente questa videocamera sembra un micro Gimbal. In realtà a ben guardare in punta non c’è una ganascia ma un obbiettivo dietro al quale si nasconde una camera Zenmuse, la stessa dei droni di fascia alta DJI ma “compressa” in un sistema che la rende simile a quella del Mavic Air, quindi di dimensioni assolutamente ridotte. Il sensore 1 / 2.3 pollici può catturare video 4K a 60 fotogrammi al secondo con un bitrate di 100 Mbps. Ha due microfoni per registrare l’audio, ed è possibile scattare foto da 12 megapixel, o registrare due ore di video 4K con una singola carica, anche se solo a 30 fotogrammi al secondo (a 60fps, il tempo di registrazione viene ridotto)

Il dispositivo funziona come camera stand-alone mostrando le immagini su un LCD forzatamente minuscolo ma Osmo Pocket può connettersi ad iPhone, ma anche a dispositivi Android, grazie ai connettori Lightning e USB C. DJI ha rilasciato anche una applicazione DJI Mimo per girare “storie” e caricarle sui social anche se alla fine troverete un logo che fa pubblicità al dispositivo.

Questa videocamera viene venduta in abbinamento al cosiddetto Extension Rod. L’accessorio allunga l’impugnatura fino a 50 centimetri migliorando le inquadrature e ampliando l’angolazione, consente di usare lo smartphone come display, offre comandi sulla impugnatura e si ricarica automaticamente. Il costo dell’Estensione Rod sarebbe di 76 euro, ma acquistandoli insieme praticamente viene regalato.

Click qui per comprare Osmo Pocket con Extension Rod a 309 euro