MMN: Tecnologie per la salute. Un webinar per scoprire come cambia il mondo dell’Healthcare dopo l’emergenza

Un webinar rivolto ad aziende ospedaliere, centri di ricerca, cliniche e aziende del settore Healthcare. Insieme ad Apple Italia, i partecipanti potranno scoprire l’impatto dei dispositivi Apple e il valore aggiunto di un loro utilizzo nelle proprie strutture, percorrendo anche alcune delle tante app che stanno trasformando il mondo della salute. Il Direttore Generale dell’Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina di Roma racconterà delle strategie di connected care e di come M|Care e la televisita abbiano permesso ai medici di restare in contatto con i propri pazienti, garantendo loro diagnosi puntuali e referti medici anche durante il periodo di lockdown.



Damiano Airoldi, CEO MMN, insieme a Claudio Franzoni, Senior Advisor eHealth P4i, accompagneranno i partecipanti nel mondo della Connected Care, dell’evoluzione dei servizi sanitari e delle tecnologie per l’Healthcare dopo l’emergenza.

Il webinar MMN dedicato a salute e sanità non solo presenta i casi di successo, ma ha l’obiettivo di far conoscere i progressi e le potenzialità della tecnologia a ospedali, centri di ricerca e aziende, realizzando ciò che già in altri paesi del mondo sta rivoluzionando l’Healthcare con risultati mai visti prima.

L’evento virtuale è previsto per giovedì 22 luglio alle ore 15 e può essere seguito tramite Internet. Consigliato a C-Level, dirigenti, manager, primari, IT, Marketing, HR, innovazione dei processi. La partecipazione è gratuita previa registrazione.