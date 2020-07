In un brevetto di Cupertino Apple Pencil campiona i colori reali

Dal Patent Office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto di un “sistema computerizzato con stilo per il campionamento dei colori”, indicazione che lascia immaginare la futura possibilità di nuove funzionalità per l’Apple Pencil.

L’idea è di integrare in future versioni della Apple Pencil un sensore chromatico dotato di fotorilevatori ognuno dei quali è in grado di misurare la luce di differenti canali di colore. Il sensore potrebbe appoggiarsi a dispositivi che emettono luce, che illuminano e scansionano un oggetto esterno per individuare il colore dell’oggetto esterno. Il colore rilevato potrebbe essere usato nel disegno o nella pittura con l’Apple Pencil.

Da notare che nel brevetto si evidenzia il possibile uso in abbinamento a laptop, macchine desktop e smartphone, ma anche nell’ambito della Realtà Aumentata e dispositivi da indossare tipo gli Apple Glass di cui si parla da tempo. Con la transizione dei Mac da processori Intel a quelli “fatti in casa” (Apple Silicon) non è da escludere l’arrivo di futuri Mac con touchscreen (diversi elementi di macOS Big Sur lasciano immaginare questa direzione) e supporto Apple Pencil.

Nel brevetto si parla di un alloggiamento dalla forma allungata, con una punta e l’estremità opposta. La punta della penna descritta nel brevetto può essere configurata per emettere segnali elettromagnetici che è possibile individuare con un sensore touch in un display sensibile al tocco. Il sensore dei colori può essere collocato al lato opposto della punta, sulla punta stessa o accoppiato otticamente alla punta usando una luce guida.

Come sempre quando si parla di brevetti di Cupertino, non è dato sapere se questo futuristico computer tutto in uno rimarrà solo un'idea o se invece Apple deciderà di trasformarlo in un prodotto reale.