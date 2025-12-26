Cellik, il nuovo malware che spia gli utenti e infetta le app: come difendersi

Una nuova minaccia informatica il cellik sta emergendo nel mondo Android e mette seriamente in discussione la sicurezza delle app.

Nel panorama digitale attuale, infatti, la linea che separa fiducia e rischio è sempre più sottile. Gli smartphone sono diventati estensioni della nostra vita personale e professionale, custodiscono conversazioni, documenti, immagini, credenziali bancarie e abitudini quotidiane.

Senza ombra di dubbio, proprio per questo rappresentano un obiettivo estremamente appetibile per il cybercrime. E nelle ultime ore è emersa una notizia che ha fatto drizzare le antenne agli esperti di sicurezza informatica di tutto il mondo.

Cellik: la nuova minaccia che spaventa gli utenti

Si chiama Cellik ed è molto più di un semplice malware. Non parliamo del classico virus rozzo e facilmente individuabile, però di una minaccia progettata con una cura quasi chirurgica. Cellik rientra nella categoria dei “Malware-as-a-Service”, un modello che consente anche a criminali con competenze tecniche limitate di sfruttare strumenti avanzati per colpire migliaia di utenti. Ma ciò che rende Cellik particolarmente inquietante è il suo approccio basato sul mimetismo.

I ricercatori di iVerify, che hanno scoperto questa nuova minaccia, descrivono uno scenario inedito. Cellik è in grado di clonare applicazioni legittime presenti sul Google Play Store, rendendole di fatto indistinguibili dall’originale. Stessa interfaccia, stesso nome, stesso comportamento apparente. L’utente, convinto di scaricare un’app sicura e conosciuta, installa invece una versione alterata che nasconde un payload dannoso estremamente sofisticato.

Una volta installato sul dispositivo, il malware trasforma lo smartphone in uno strumento di sorveglianza completa. Cellik può trasmettere lo schermo in tempo reale, intercettare file, rubare dati personali e monitorare ogni interazione dell’utente. Non si limita a osservare, ma costruisce un profilo dettagliato della vittima, aprendo la strada a furti di identità, accessi non autorizzati e violazioni ben più gravi. È qui che la minaccia diventa concreta, tangibile, quasi intima.

Il dettaglio forse più preoccupante, però, riguarda la capacità di Cellik di aggirare i sistemi di difesa ufficiali di Android. Secondo i ricercatori, il malware riesce a eludere anche Google Play Protect, nascondendo il codice malevolo all’interno di pacchetti software già validati e considerati sicuri. Durante le scansioni di sicurezza standard, quindi, l’app infetta passa inosservata, come se fosse del tutto legittima. Un salto di qualità che segna un punto di svolta nel rapporto tra sicurezza e distribuzione delle app.

Al momento Google non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a questa specifica tecnica di “iniezione di codice”, e questo silenzio contribuisce ad aumentare l’incertezza. Senza ombra di dubbio, il fatto che una minaccia simile possa eludere i controlli automatici mette in discussione molte certezze che utenti e aziende avevano costruito nel tempo.

Gli esperti di iVerify raccomandano la massima prudenza, anche se ammettono che, a questo livello di sofisticazione, distinguere un’app legittima da una compromessa è diventato estremamente difficile. Il consiglio è quello di limitare al minimo indispensabile le app installate, controllare con attenzione le autorizzazioni richieste e mantenere il sistema sempre aggiornato. Però è chiaro che non basta più affidarsi solo al buon senso dell’utente.

Cellik racconta una storia più ampia, quasi romantica nel suo lato oscuro. È il racconto di un ecosistema che cresce, evolve e diventa sempre più complesso, mentre le minacce si fanno più silenziose e invisibili. Difendersi oggi significa essere consapevoli, informati e pronti ad accettare che la sicurezza non è mai definitiva, ma un equilibrio fragile da proteggere ogni giorno.