Moft svela la cover origami, geniale e magnetica per iPad

La Snap Float Folio di Moft per iPad è una cover più unica che rara perché solleva il tablet ad altezze superiori a quelle di qualsiasi altra cover di stampo “Folio”. Andando sul pratico, permette di usarlo come monitor con tastiera e mouse esterni, ma rispetto ai supporti in metallo che offrono la stessa funzionalità, è molto più leggera.

Il suo segreto è nel sistema di ripiegamento che, come un origami, conferisce forza e stabilità all’intero sistema, pur essendo composta da parti, sì rigide, ma anche piuttosto sottili. Il risultato è una custodia dal design minimalista ma estremamente versatile, che non solo protegge iPad durante il trasporto ma, per le suddette ragioni, è altamente portatile.

La struttura è realizzata in policarbonato mentre il rivestimento è in finta pelle. Può sollevare iPad – che sia un Pro, un Air o un mini – a due altezze diverse, tenendoli in posizione con l’aiuto di alcuni magneti di sicurezza. In questo modo è possibile sostenere il dispositivo a un altezza particolarmente comoda per scrivere, guardare un film o lavorare senza irrigidire il collo e quindi mantenendo la schiena in una posizione corretta.

Questa custodia è compatibile anche coi nuovi iPad M2, visto che hanno lo stesso peso e dimensioni della generazione precedente.

Come dicevamo le altezze disponibili sono due: con la versione per iPad Pro 12,9″ è possibile bloccare il tablet a circa 9,1 cm e 5,8 cm; con iPad Pro 11″ e iPad Air la custodia li può sollevare a 7,9 cm e 4 cm; infine con la Moft Snap Float Folio per iPad mini si può sollevare a 6,1 cm e 3,8 cm dal piano di lavoro.

La custodia supporta il tablet in modalità orizzontale con inclinazione di 60° oppure di 20° (solo per iPad Pro e Air). E’ disponibile in nero, marrone e grigio e i prezzi vanno da 41,95 euro a 72,95 euro in base al modello scelto. Al momento si preordina sul sito del costruttore ufficiale e le prime consegne (solo USA e Giappone) partono il tre novembre.

Nel momento in cui scriviamo Snap Float Folio non risulta ancora disponibile nel negozio ufficiale del costruttore da questa pagina di Amazon, ma dovrebbe arrivare anche qui; d’altronde vi si trovano già i modelli di cover Moft dedicati a iPhone e MacBook, che analogamente li proteggono pur consentendo di sollevarli ad altezze mai viste per una custodia di questo genere.