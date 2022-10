Bandbreite, l’app totale dei cinturini Apple Watch è tutta nuova

Può tornare utile una app per sfogliare e consultare tutti i cinturini e bracciali che Apple ha rilasciato nel tempo per Apple Watch, come fa Bandbreite. Infatti da quando Apple Watch è stato introdotto sul mercato (era il 2015), insieme alle varie versioni dello smartwatch nel corso del tempo Apple ha rilasciato complessivamente oltre 600 cinturini da abbinarci.

Non è uno scherzo: sono 620 i modelli ufficiali lanciati negli ultimi sette anni, e adesso possono essere agilmente sfogliati tramite una bellissima applicazione per iPhone che li raccoglie tutti. L’app Bandbreite fornisce informazioni complete su ogni singolo modello compresi dettagli sul colore, la data di commercializzazione, il numero di modello e il prezzo.

Si può usare anche per tenere traccia dei cinturini che si posseggono o quelli che si intendono acquistare prossimamente, con tanto di statistiche e approfondimenti sulla propria collezione, come ad esempio i colori preferiti. L’app è stata aggiornata questa settimana alla versione 1.7 e adesso include diverse nuove funzionalità, tra cui gallerie di immagini per quasi tutti i cinturini e la possibilità di condividere le statistiche e gli approfondimenti sulla propria collezione di cinturini per Apple Watch.

Come scaricarla

L’app si scarica gratuitamente da questa pagina di App Store – è localizzata in lingua inglese, pesa intorno ai 30 MB e per installarla serve almeno la penultima versione (la numero 15) di iOS – e, se piace, volendo si può considerare di lasciare una offerta che viene messa a disposizione tramite acquisti in-app.

Bandbreite è un’app non-commerciale, si scarica gratis e vorremmo mantenerla tale. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per coprire le spese, per una fornitura illimitata di caffè e per supportare il continuo sviluppo. Se apprezzi il nostro lavoro, considera di comprarci un caffè. Non verranno sbloccate funzionalità nascoste, ma riceverai la nostra gratitudine.

E’ disponibile da settembre 2020 ed è sviluppata da Filip Chudzinski insieme ad altri collezionisti, designer e ingegneri del software dislocati in vari paesi: l’idea è scaturita da una discussione che si stava tenendo nel forum di MacRumors dove ancora oggi vengono raccolti tutti i cinturini rilasciati di volta in volta.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale, dove è possibile scoprire in anteprima le novità in arrivo prossimamente, come ad esempio il prezzo attuale aggiornato in tempo reale e le notifiche push per ricevere un avviso ogni qual volta viene lanciato sul mercato un nuovo modello.