Utenti macOS 10.14 Mojave e precedenti segnalano problemi nell’accedere al Mac App Store

Utenti che usano Mac con macOS Mojave 10.14 e versioni precedenti segnalano problemi quando cercando di accedere al Mac App Store, con molte persone che riferiscono di non riuscire ad accedere o scaricare app acquistate in precedenza.

Lo segnala il sito statunitense Macrumors e secondo quanto riferisce lo sviluppatore Michael Tsai, il problema risale al 24 gennaio 2025, in concomitanza a modifiche predisposte da Apple a dei certificati digitali (semplificando, documenti che accertano che l’app è stata firmata da uno sviluppatore noto) ha comportato i cambiamenti che stanno creando problemi. Tsai riporta quando indicato da Apple in una nota per gli sviluppatori: “Nell’ambito di impegni continui per migliorare la sicurezza e la privacy sulle piattaforme Apple, i certificati intermedi per le app dell’App Store sono in fase di aggiornamento per sfruttare l’algoritmo di cifratura SHA-256. Questo certificato è sfruttato per firmare i certificati dell’App Store che dimostrano l’acquisto di app e acquisti in-app”

Ancora: “L’aggiornamento è in fase di completamento con diversi passaggi e alcune delle app esistenti nell’App Store potrebbero risentire del prossimo update, a seconda di come verificano i certificati”.

“A partire dal 24 gennaio 2025, se la vostra app esegue la convalida dei certificati sul dispositivo e non supporta l’algoritmo SHA-256, non potrà convalidare il certificato; se la vostra app impedisce all’utente di accedere all’app stessa o a contenuti premium quando fallisce la convalida della ricevuta, i vostri clienti potrebbero perdere l’accesso ai contenuti”.

Nel momento in cui scriviamo non è possibile scaricare varie app dall’App Store (in alcuni casi è possibile verificare se il download è possibile dal sito dello sviluppatore); per quanto riguarda gli installer di macOS, Apple fornisce dei link alternativi.