iPhone SE non si sentirà solo, l’11 febbraio attesi anche MacBook Air M4 e il nuovo iPad

La prossima settimana, come noto, potrebbe arrivare il nuovo iPhone SE (qui tutto quello che sappiamo). E probabilmente assieme ad esso anche la nuova versione dei PowerBeats Pro. Ma il lancio del telefono e degli auricolari Beats potrebbe anche non essere l’unica novità di rilievo, almeno stando ad alcuni segnali che provengono dagli Stati Uniti. Il sospetto sta sorgendo da uno degli elementi che indicano con chiarezza che iPhone SE è in arrivo: la riduzione delle quantità di alcuni prodotti nei canali.

Secondo quanto riferisce Mark Gurman in questi ultimi giorni hanno cominciato, in particolare, a sparire dai magazzini anche MacBook Air M3 e gli iPad Air 10,9 pollici e quando Apple svuota i magazzini questo avviene quasi sempre perché stanno per essere introdotte versioni aggiornate.

Novità in questo ambito non sarebbero sorprendente.

Perchè potrebbe arrivare un MacBook Air M4

Il MacBook Air M3 compie ad inizio marzo un anno e secondo il ciclo seguito da Apple dall’introduzione dei computer basati suoi suoi chip siamo molto prossimi alla data presumibile del lancio della seconda versione.

Oltre al resto il MacBook Air M3 è uno dei pochi computer Apple su cui è stata montata la non troppo fortunata CPU di precedente generazione. La maggior parte delle critiche su questo chip si sono concentrate sulla prestazioni poco convincenti e il modesto passo avanti rispetto al processore M2.

Il processore M3, lo ricordiamo, è anche stato rilasciato proprio mentre stava partendo il boom dell’Intelligenza Artificiale così che Cupertino ha pensato di saltare direttamente la generazione M3 in alcuni suoi computer e ad accelerare il rilascio dei versioni con processore M4 che, invece, è ottimizzato per l’Ai.

Con il lancio di un MacBook Air M4, Apple avrebbe completato il rinnovo di tutto l’offerta consumer dei Mac che rappresentano la stragrande maggioranza delle vendite dei Mac.

Perché potrebbe arrivare iPad di 11ª generazione

Ipotizzare il lancio già dalla prossima settimana di un iPad 10,9 di nuova generazione si fonda sulle stesse ragioni che, anzi, nel caso del tablet sono addirittura rafforzate.

L’iPad ha quasi due anni e mezzo di vita (venne rilasciato nell’ottobre del 2022). Qualche mese fa il suo prezzo è stato diminuito (e contemporaneamente è stato eliminato dalla confezione il caricabatterie) ma tutto il resto è rimasto lo stesso.

In particolare ha un processore più che obsoleto. L’A14 Bionic è stato rilasciato addirittura alla fine dell’estate del 2020 quando sono stati lanciati gli iPhone 12 ed ed è incapace di supportare le funzioni di intelligenza artificiale. Questo rende l’iPad di decima generazione l’unico dispositivo Apple a non essere compatibile con Apple Intelligence.

Resta da vedere quale processore potremo vedere sull’iPad di undicesima generazione. Attualmente l’ipotesi più attendibile è che sulla nuova versione vedremo l’A17 Pro apparso anche su iPad mini. Questo però pareggerebbe le prestazioni di iPad con quelle di iPad mini (che ha lo stesso processore) mentre in tempi recenti Apple ha sempre dato ad iPad mini un vantaggio in termini di velocità.

Un evento di lancio?

Per quanto riguarda le modalità di lancio dei nuovi modelli è ormai chiaro che non ci sarà alcun evento ma solo qualche comunicato stampa.

Con il lancio dei Mac mini, MacBook Pro e iMac con M4 Apple ha percorso una strada che solo poche volte aveva seguito: tre annunci in tre giorni. Sarà così anche per iPhone SE, MacBook Air, iPad di undicesima generazione e PowerBeats Pro?

Non resta che metterci in attesa e cerchiare il calendario nei giorni che precedono e seguono martedì 11 febbraio.