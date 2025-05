Monopattino elettrico i9 a metà prezzo, solo 147,99 €

Muoversi in modo pratico, sostenibile ed efficiente è diventato un obiettivo comune per chi gira in città ogni giorno. I monopattini elettrici rappresentano una soluzione concreta per ridurre i tempi di spostamento, evitando il traffico e contribuendo a un ambiente più pulito. Il modello i9 attualmente in promozione è una proposta interessante in quanto unisce leggerezza, autonomia e facilità d’uso.

Grazie al motore da 350 W può infatti affrontare anche salite con pendenza fino a 15° e grazie all’autonomia dichiarata di circa 30 km a piena carica, si ha la libertà di coprire tragitti urbani anche medio-lunghi senza doversi preoccupare di ricariche frequenti.

Si viaggia alla velocità massima di 25 km/h su ruote da 8,5 pollici particolarmente curate dal punto di vista della sicurezza e della stabilità. Non sono gonfiate ad aria bensì piene, con struttura a nido d’ape, una scelta progettuale che elimina il rischio di forature e rotture improvvise.

Inoltre il battistrada è stato disegnato per espellere l’acqua, migliorando l’aderenza anche in caso di superfici bagnate. A completare il sistema di sicurezza contribuisce il freno posteriore a disco con sistema frenante EBAS, che garantisce una risposta pronta e progressiva.

Durante la marcia, la pedana rivestita in silicone con trama in rilievo offre una presa salda, riducendo il rischio di scivolamenti anche in condizioni di pioggia, mentre il telaio ripiegabile rende il monopattino facile da trasportare e da riporre. A tal proposito, datosi che pesa meno di 13 kg, il trasporto risulta agevole anche a mano o in combinazione con i mezzi pubblici.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 147,99 €, c’è la spedizione rapida e si può pagare anche a rate.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

