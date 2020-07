Montalatte Vava EE013, per schiuma calda o fredda a soli 27,74 euro ancora per poco

Non avete una macchina con vapore ma volete schiuma di latte anche fredda senza complicazioni e spendendo poco? Ecco l’offerta da non farvi sfuggire: il montalatte di Vava a 27,74 euro spedizione inclusa grazie ad un codice speciale.

Questo accessorio è tra i più gettonati nella lista di quelli per la casa del venditore Amazon e anche tra i più apprezzati (4,4 stelle su oltre 500 recensioni). Il perché è presto detto: ad una cifra molto economica potete portare a casa un piccolo elettrodomestico che aiuta a rendere più piacevole l’aroma di un buon caffè, creando un cappuccino molto simile a quello che potete avere al bar. Basta vuotare un po’ di latte al suo interno, accenderlo e in pochi minuti il gioco è fatto: avrete una schiuma cremosa e densa che potrete mettere sopra un espresso oppure ad un cappuccino senza essere costretti a ricorrere (per chi ce l’ha) al beccuccio del vapore della macchina espresso.

Il montalatte di Vava funziona con ogni tipo di latte: soia, riso, scremato. Funziona anche con il latte freddo e quindi è in grado anche di produrre una schiuma fredda, ideale per l’estate. Tecnicamente è molto ben costruito, con una finitura esterna in acciaio inox e interno antiaderente che ne facilita la pulizia. E’ dotato di quattro diverse impostazioni per realizzare altrettante tipologie di schiuma con la sola pressione di un pulsante. Ha una forma aerodinamica che ne facilita la presa durante l’uso.

La capacità del serbatoio è sufficiente per la schiuma con cui farcire due cappuccini in tazza da 240 ml. Il montalatte è certificato ETL ed è dotato di un sistema di controllo della temperatura che spenge automaticamente il dispositivo quando la schiuma è pronta. Nella confezione trovate anche un set di fruste per non essere costretti a comprarne di riserva nel caso roviniate o smarriate quella installata al primo avvio.

Questo accessorio che riceve molti apprezzamenti da chi l’ha comprato, a 37 euro è tra i più economici in rapporto alle funzioni e alla costruzione: attualmente usando il codice CGLLB6VJ lo comprate a soli 27,74 euro spedizione compresa. L’offerta scade alla mezzanotte di sabato 11 luglio.