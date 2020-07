Recensione UGREEN USB-C HUB 6 in 1, il piccolo HUB da mettere in tasca

UGREEN non è un marchio nuovo, qui a Macitynet prodotti di questo brand ne abbiamo testati parecchi (ad esempio abbiamo provato Ugreen 70411). Si tratta di batterie, accessori, caricabatterie che offrono un eccellente rapporto tra prezzo e prestazioni. È il caso di questo hub UGREEN USB-C HUB 6 in 1 (35,99 € su Amazon)

Estetica di UGREEN USB C HUB 6 in 1

Quando ci è stato segnalato UGREEN USB-C HUB 6 in 1 come un prodotto di qualche interesse per il mondo Apple e abbiamo fatto una escursione su Amazon per verificarne le caratteristiche, dobbiamo dire che dal punto di vista estetico non siamo rimasti particolarmente impressionati. Dal vivo il suo look è decisamente più piacevole e anche da maneggiare è piacevole.

Il vetro temperato lucido che ricopre la scheda è molto meglio che in foto, così come la parte laterale in alluminio satinato (per dissipare meglio il calore) e la qualità dei connettori. Se al tatto è piacevole, le piccole dimensioni sono un aspetto da tenere in considerazione intrigante per tutti quelli che hanno borse non tanto grandi e devono misurare ogni singolo oggetto che trasportano. Si perché l’HUB è davvero minuscolo: 18 x 10,2 x 1,8 cm per soli 136 g, davvero pochi per un HUB.

Per il resto ovviamente dentro la scatola non c’era altro di interessante, l’UGREEN USB C HUB 6 in 1 si alimenta dalla porta USB-C del computer e non servono driver perché basta collegarlo e funziona, tanto su Windows che su macOS.

1 di 3

A che serve e a chi serve

Piccolo dicevamo: non stiamo parlando di un Dock, ma di un adattatore. Lo scopo è quello di dare più opzioni per la connettività di periferiche ad un computer dotato di porta USB-C in maniera semplice; in pratica lo si tira fuori dalla borsa, si attacca quello che serve e si fa altro.

Nel dettaglio troviamo tre porte USB-A a 5 Gbps, due lettori per SD e MicroSD con velocità di lettura sino a 104 MB/S con anche doppia lettura simultanea (che i Mac nuovi hanno perso rispetto alla generazione precedente, ma che sono usatissime) e un connettore HDMI 4K 2.0 sino a 60 Hz.

Sostanzialmente, permette di collegare mouse, tastiere, webcam, stampante, Hard Disk esterni, display principale e di gestire schede per macchine fotografiche tutto simultaneamente (limitatamente a 3 device USB). Insomma se non è un Dock vero e proprio offre una operatività interessante, che in effetti nei Mac portatili serve.

Collegato ad un MacBook Pro da 13″, ha retto un Hard Disk meccanico da 2,5″ (il WD_Black P10), un mouse con illuminazione (il Razer Viper mini), il tutto caricando un iPad Air e proiettando su un secondo schermo (il Desklab Portable Monitor) via HDMI.

Unica pecca è la mancanza di una porta USB-C Pass Through dove veicolare il cavo di ricarica del Mac: nella maggior parte dei Mac ci sono diverse altre porte da sfruttare, ma nel MacBook Pro in oggetto ce n’erano solo due (e nei vecchi MacBook solo una) e una porta USB-C passante avrebbe fatto comodo.

Al lavoro

Il momento delle vacanze non è ancora arrivato, tuttavia durante un lungo weekend abbiamo potuto apprezzarlo come Dock portatile per tutte le periferiche del MacBook Pro in particolare per la lettura da scheda SD, la cui assenza dai nuovi Mac è per molto una lacuna non trascurabile

Tra le cose, abbiamo apprezzato molto la lunghezza del cavo USB-C decisamente superiore rispetto alla concorrenza. Quando si usa questo hub Ugreen sulla scrivania si allontanano i dispositivi dal Mac, favorendo anche la dissipazione del calore

Conclusioni

UGREEN USB-C HUB 6 in 1 è come detto all’inizio, un prodotto interessante, non un gladiatore da scrivania, perché ci sono prodotti molto più capaci di questo, ma una utile complemento da avere sempre in borsa per chi viaggia molto.

Non è perfetto, perché la mancanza di una porta USB-C in alcune situazioni è un limite percepibile, specie se avete un MacBook Pro da 13″ senza Touch Bar, ma è comunque interessante perché è piccolo, potente e quando non in uso per nulla ingombrante.

Il prezzo è un altro fattore interessante: al momento in cui scriviamo attorno ai 35 Euro, pochi per i vantaggi offerti, specie se con il Mac ci dovete lavorare (in ogni situazione).

Pro:

• Materiali interessanti

• La porta HDMI 2.0 è una gran sorpresa per questa categoria

• Leggero e piccolo

Contro:

• Manca una porta USB-C di ingresso

Prezzo:

• 35,99 Euro

UGREEN USB C HUB 6 in 1 è disponibile su Amazon.it