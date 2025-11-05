Motorola svela il super sottile Edge 70 e il pronto a tutto Moto G57 Power

Motorola amplia la propria gamma di terminali presentando due nuovi smartphone destinati a diverse fasce di mercato: motorola edge 70 e moto g57 power. Il marchio prosegue con la filosofia intrapresa lo scorso anno, con prodotti che uniscono design ricercato, autonomia prolungata e attenzione alla durabilità.

Motorola Edge 70

Il motorola edge 70 inaugura la nuova generazione della serie edge, puntando ad entrare in competizione con l’Edge di Samsung e, lato estetico, con l’iPhone Air di Apple.

Questo perché il terminale punta su un profilo estremamente sottile – appena 5,99 mm di spessore – senza rinunciare a materiali resistenti come alluminio aeronautico e vetro Corning Gorilla Glass 7i. Lo smartphone è certificato IP69 e risponde agli standard militari MIL-STD-810H per la resistenza ad acqua e polvere.

Il comparto fotografico è composto da tre sensori da 50 MP ciascuno: principale con video 4K e copertura HDR potenziata, ultra-grandangolare con modalità Macro da 120°, e fotocamera frontale da 50 MP. L’integrazione con la piattaforma moto ai consente funzioni basate su intelligenza artificiale come miglioramento fotografico automatico e strumenti per la produttività, tra cui Next Move e Image Studio.

Il dispositivo utilizza una batteria al silicio–carbonio da 4.800 mAh che promette fino a 50 ore di autonomia. Supporta la ricarica cablata TurboPower da 68 W e quella wireless da 15 W.

Al centro di tutto c’è il processore Snapdragon 7 Gen 4 che, sebbene non top di gamma, garantisce prestazioni fluide e maggiore efficienza energetica. Non solo, Motorola ha già previsto quattro aggiornamenti Android e patch di sicurezza bimestrali fino al 2031.

Moto G57 Power

Il moto g57 power è pensato, invece, per chi privilegia resistenza e durata. È il primo smartphone a integrare il processore Snapdragon 6s Gen 4 e ad adottare una batteria al silicio–carbonio da 7.000 mAh, che garantisce oltre due giorni di utilizzo con ricarica TurboPower a 30 W.

Il sistema fotografico include un sensore principale Sony LYTIA 600 da 50 MP con supporto all’intelligenza artificiale moto ai, un obiettivo ultra-grandangolare e una fotocamera frontale da 8 MP. La certificazione IP64 e il vetro Gorilla Glass 7i conferiscono maggiore robustezza, mentre il display FHD+ da 6,72 pollici a 120 Hz offre luminosità fino a 1050 nit. L’audio Dolby Atmos completa l’esperienza multimediale.

Lo smartphone dispone di fino a 24 GB di RAM con tecnologia RAM Boost e 256 GB di archiviazione UFS 2.2, garantendo ampio spazio e velocità nell’uso quotidiano.

Disponibilità e promozioni

In occasione del lancio, Motorola propone un pacchetto promozionale valido dal 5 novembre al 31 dicembre 2025: l’acquisto di motorola edge 70 dà diritto a un set di accessori esclusivi — Moto Tag, Moto Buds Loop Green, Moto Watch Fit e caricatore TurboPower da 68 W — disponibili tramite il sito ufficiale Motorola.

Il motorola edge 70 sarà in vendita in Italia da fine novembre 2025 a un prezzo di 799 euro, mentre il moto g57 power arriverà a dicembre al prezzo di 249,90 euro.

