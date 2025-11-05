DJI Osmo Mobile 8 è lo stabilizzatore per smartphone con tracciamento intelligente

A meno di un anno di distanza dal modello precedente, DJI presenta il nuovo Osmo Mobile 8, lo stabilizzatore per smartphone di punta del marchio, che si distingue per la rotazione panoramica orizzontale a 360° e per un’impugnatura confortevole, ideale anche per riprese dal basso, offrendo una libertà creativa senza precedenti. Ecco quanto costa e cosa offre.

Osmo Mobile 8 introduce il tracciamento intelligente, che permette di mantenere nell’inquadratura non solo le persone, ma anche gli animali domestici. Peraltro, questo gimbal DJI punta al supporto massivo di altri accessori con il modulo multifunzione che include adesso un ricevitore per microfono compatibile con i trasmettitori DJI Mic 3, Mic 2 e DJI Mic Mini, garantendo una qualità superiore per l’audio.

Tracciamento smart

Il tracciamento, vera novità del nuovo gimbal, avviene in tre modalità diverse. Per la prima volta, gli utenti con iPhone possono sfruttare Apple DockKit, la tecnologia di tracciamento intelligente di Apple, che funziona sia con l’app Fotocamera nativa che con oltre 200 applicazioni iOS compatibili.

L’app DJI Mimo per iOS e Android, utile per collegare il dispositivo agli smartphone, abilita ActiveTrack 7.0.1, la tecnologia proprietaria di DJI che traccia persone, animali domestici e oggetti, anche in ambienti complessi.

Inoltre, OM 8 offre anche la funzione Dual Lens Boost che utilizza sia l’obiettivo grandangolare che i teleobiettivi per non perdere mai di vista il soggetto, mentre Smart Capture facilita il passaggio tra più soggetti.

Funzionalità e design

Osmo Mobile 8 è il primo stabilizzatore della serie Osmo Mobile a offrire un asse panoramico che supporta la rotazione orizzontale a 360 gradi, ideale per foto e video panoramici.

La tecnologia di stabilizzazione a tre assi di settima generazione garantisce maggiore stabilità rispetto al passato, potendo passare agevolmente tra la fotocamera anteriore e posteriore del telefono premendo tre volte il grilletto, così da offrire anche selfie ad alta risoluzione e transizioni più fluide tra soggetti e paesaggi.

Non mancano, poi, un manico telescopico e un treppiede integrati, così da consentire di includere più persone, animali domestici o paesaggi senza bisogno di accessori aggiuntivi.

Pesa 370 grammi e offre un’autonomia fino a 10 ore, risultando così ideale per riprese prolungate e live streaming, potendo persino ricaricare lo smartphone.

DJI Osmo Mobile 8: prezzo, disponibilità e servizi aggiuntivi

Osmo Mobile 8 è disponibile per l’acquisto al prezzo di 159 euro. Tra gli accessori disponibili figurano il supporto magnetico a sgancio rapido, i trasmettitori per DJI Mic Mini, Mic 2 e Mic 3, l’impugnatura treppiede e il kit di tracciamento. È inoltre disponibile DJI Care Refresh, il piano di protezione che copre danni accidentali e offre la sostituzione in caso di incidente, con garanzia ufficiale e spedizione gratuita.

